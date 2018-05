Neckarsulm. (rnz) Über den aktuellen Stand der Planung für den B27-Anschluss "Binswanger Straße" informiert die Stadt Neckarsulm in einem ersten Bürgerforum am Montag, 14. Mai, von 18 bis 20 Uhr in der Ballei. Dabei geht es auch um die Frage, welchen Beitrag jeder Einzelne leisten kann, um den Verkehr zu reduzieren. Zu dieser Veranstaltung lädt die Stadt alle Bürger ein.

Die Realisierung des Anschlusses der Bundesstraße B27 an die Binswanger Straße wird nun konkret. Für die Stadt Neckarsulm ist die Maßnahme wichtig, um den Verkehr besser zu bündeln, zu entzerren und vor allem den Süden deutlich zu entlasten. Dies ist schon für das jetzige hohe Verkehrsaufkommen wichtig, wird aber umso zentraler, wenn in Neckarsulm die Wirtschaft weiter wachsen will.

Bevor die Detailplanung beginnt, möchte die Stadt Neckarsulm diese Infrastrukturmaßnahme ihren Bürgern vorstellen und Fragen und Anregungen aufnehmen. In einem Bürgerforum soll umfassend über den aktuellen Stand der Planung und die nächsten Schritte informiert werden.

Außerdem ist die Mitarbeit der Bürger gefragt: Fragen und Anregungen zu Themen wie Parkraumgestaltung oder künftige Verkehrsbeziehungen sollen genauso eingebracht werden wie Wünsche zur zukünftigen Beteiligung und Information. Wann wünschen sich die Bürger welche Informationen? Zu welchen Themen möchten sie wie beteiligt werden?

Da der B27-Anschluss Teil eines integrierten Mobilitätskonzeptes ist, soll darüber hinaus auch über Fragen der zukünftigen Mobilität in Neckarsulm diskutiert werden. Denn diese Infrastrukturmaßnahme allein wird die hohe Belastung durch den Verkehr zwar besser bündeln und verteilen, aber sie nicht auflösen. Alle sind aufgerufen, über die Mobilität der Zukunft und das eigene Mobilitätsverhalten nachzudenken.

Das Bürgerforum in der Ballei soll neben der Information über den geplanten Bundesstraßen-Anschluss an die Binswanger Straße auch erste Einblicke über das integrierte Mobilitätskonzept mit seinen einzelnen Bausteinen geben.

Die ersten, unmittelbar angrenzenden Anwohner der Binswanger Straße wurden bereits von der Stadt informiert. Sie brachten erste Fragen und Anregungen für den kommenden Prozess ein, die von den anwesenden Verkehrsplanern aufgenommen wurden. Hier stellte sich auch das Büro "Dialog Basis" vor, das den Beteiligungsprozess begleiten wird und auch das erste Bürgerforum organisiert und moderiert.

An einem großen Zeitstrahl konnten der Prozess nachvollzogen und Zeitpunkte benannt werden, an denen weitere Informationen gewünscht sind. Dieser Zeitstrahl wird auch Teil des Bürgerforums sein.