Mannheim/Heidelberg. (sös) Die Einstellungsoffensive der Polizei stößt in Baden-Württemberg offenbar an Grenzen und zwar in eher überraschender Form. Laut dem Mannheimer Polizeigewerkschafter Thomas Mohr (GdP) fehlen den Nachwuchsbeamten die Uniformen. "Das ist ein Zustand, den es bei einem staatlichen Arbeitgeber nicht geben darf", sagt Mohr.

Bereits seit einigen Monaten habe die Gewerkschaft intern "das fehlende bzw. verzögerte Einkleiden" beklagt. Bis zu einem Vierteljahr dauere es oftmals, bis die Ausstattung beginne. Das spreche "nicht gerade für professionelles Management", heißt es seitens der GdP.

Eine kuriose Folge laut Mohr: Bei der Vereidigung auf die Landesverfassung, die in der Regel zwei bis drei Wochen nach der Einstellung erfolgt, tragen die Polizeischüler regelmäßig geliehene Uniformteile. Vorherige Jahrgänge müssten diese für den feierlichen Akt abgeben.

Auch berichtet die GdP davon, dass für bereits ausgebildete Beamte beispielsweise Sommeruniformhosen erst in den Wintermonaten ausgeliefert wurden. Woran es liegt? Seitens des Innenministeriums wird darauf verwiesen, dass es lediglich zeitweise einen Lieferengpass gegeben habe, weil "sehr oft eine bestimmte Größe" nachgefragt wurde.

Mit Sorge beobachtet die Gewerkschaft auch die aktuellen Einstellungszahlen. Angekündigt worden sei eine Einstellungsoffensive von 1800 Nachwuchskräften, so Mohr. Man werde dieses Ziel aber wohl nicht erreichen: Allein für September 2018 sollen bereits jetzt schon 100 Bewerber landesweit fehlen.