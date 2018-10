Öhringen. (pol/rl) Von einem offenbar psychisch kranken 23-Jährigen attackiert wurden zwei Autofahrerinnen am Montagvormittag. Laut Polizeibericht war der 23-Jährige am Vormittag in ein Wohnhaus in der Schubertstraße eingedrungen. Als die Hausbesitzerin den Einbrecher bemerkt hatte, lief er davon.

Gegen 10 Uhr traf er auf die 46-jährige Mitarbeiterin eines Hilfsdienstes, die mit ihrem Auto auf der Hindenburgstraße unterwegs war. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, riss der 23-Jährige ihre Beifahrertür auf und setzte sich auf den Beifahrersitz. Der Mann forderte die 46-Jährige nun auf, Gas zu geben, da er angeblich verfolgt werde.

Die Frau fuhr los. Kurz danach griff ihr der 23-Jährige ins Lenkrad, woraufhin die Frau anhielt. Nun versuchte der Mann die Fahrzeugschlüssel und das Handy der 46-Jährigen an sich zu reißen. Da sich die Frau wehrte, stiegt der Mann aus dem Auto und rannte davon.

Als er im Haagweg ankam, trat er dort gegen ein geparktes Auto. Als dann eine 37-jährigen Fahrerin verkehrsbedingt anhalten musste, riss der 23-Jährige die Fahrertür auf, löste ihren Sicherheitsgurt und versuchte sie aus dem Auto zu ziehen.

Die 37-Jährige schrie nun laut um Hilfe und hielt sich am Lenkrad fest. Als der 23-Jährige sie beinahe ins Freie gezogen hatte, kam ihr ein ebenfalls 23 Jahre alter Passant zur Hilfe. Als es zum Handgemenge zwischen den beiden Männern kam, fuhr die Frau davon, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurz darauf hielt ein 21-jähriger Autofahrer an, um dem Zeugen zu helfen. Nun zog der 23-jährige Angreifer ein Messer, dass der 21-Jährige dem Mann aus der Hand schlagen konnte.

Als die zwischenzeitlich alarmierte Polizei mit einer Streife eintraf, konnten die Beamten den aggressiven 23-Jährigen festnehmen. Da der Mann möglicherweise unter Drogen stand, kam er in ein Krankenhaus. Die Entscheidung über eine Unterbringung in einer Spezialklinik steht noch aus.