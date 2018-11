Das "Gemeinschaftskernkraftwerk Neckar" (GKN) in Neckarwestheim. Foto: dpa

Neckarwestheim. (dpa-lsw) Der Block II des Atomkraftwerks Neckarwestheim kann nach Revisionsarbeiten wieder ans Netz. Das teilte Energieminister Franz Untersteller (Grüne) am Mittwoch in Stuttgart mit.

Die Arbeiten hätten länger als geplant gedauert, weil an zahlreichen Heizrohren Korrosionsschäden gefunden worden waren. "Der Anlagenbetreiber, die EnBW, hat alle Bedingungen erfüllt, um die Anlage nach Stand von Wissenschaft und Technik sicher betreiben zu können", teilte Untersteller mit. "Wir haben deshalb die Zustimmung zum Wiederanfahren der Anlage erteilt."

Neben dem Block II in Neckarwestheim ist in Baden-Württemberg nur noch Block 2 des Atomkraftwerks Philippsburg in Betrieb. Die Stromproduktion endet spätestens Ende 2019 (Philippsburg) und Ende 2022 (Neckarwestheim).