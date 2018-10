Neckarwestheim. (y) "Wir flicken bis zum Super-GAU - EnBW" war in der Nacht auf Freitag in großen Lettern auf der Reaktorkuppel des AKW Neckarwestheim 2 zu lesen. Hierzu erklären Franz Wagner von der AG Atomerbe Neckarwestheim und Matthias Weyland von der Anti-Atom-Organisation ".ausgestrahlt": "EnBW hat bereits vor einem Jahr mehr als 30 beschädigte Rohre in einem von vier Dampferzeugern des AKW Neckarwestheim II entdeckt. Entgegen aller Vorsicht verzichtete der Konzern damals darauf, auch die Rohre in den übrigen Dampferzeugern zu überprüfen. Stattdessen nahm er den Reaktor wieder in Betrieb und ließ ihn ein ganzes Jahr weiterlaufen. Das ist ein unverantwortliches Vabanquespiel mit der Sicherheit der Bevölkerung im Großraum Stuttgart."

Schon der Abriss eines einzigen Heizrohrs in einem der Dampferzeuger sei ein komplizierter Kühlmittelverluststörfall und dürfe nach geltendem Recht nicht billigend in Kauf genommen werden, heißt es in der Erklärung weiter. Würde mehr als ein Rohr reißen, könne das Kraftwerk diesen Störfall nach Auffassung der beiden Aktivistengruppen nicht mehr sicher beherrschen.

Wagner und Weyland verwiesen darauf, dass sich bei den in diesem Jahr angeordneten Überprüfungen aller Dampferzeuger herausgestellt habe, dass nicht nur Rohre, die bereits 2017 beschädigt waren, weiter korrodiert sind, sondern dass daneben mehr als 100 Rohre bisher unbekannte Risse aufweisen. Diese um die Rohre herum verlaufenden Risse hätten nach Angaben des Umweltministeriums zum Teil schon bis zu 91 Prozent der Rohrwand durchdrungen.

Mutmaßliche Ursache der Risse ist nach Aussage des Umweltministeriums Spannungsrisskorrosion. Das bedeutet, dass die Risse urplötzlich entstehen und unvorhersehbar weiterreißen können. "Einfach die etwas stärker beschädigten Rohre zu verschließen - wie schon vor einem Jahr - und ansonsten darauf zu hoffen, dass bis zur nächsten Überprüfung nichts passieren wird, ist ein waghalsiger Blindflug", äußerten sich Wagner und Weyland schriftlich gegenüber der Presse.

Das AKW Neckarwestheim II ist fast 30 Jahre in Betrieb, das Material zeige entsprechende Ermüdungserscheinungen, und weitere gefährliche Risse seien zu erwarten. Daran könne auch "die andauernde Flickschusterei an den Rohren" nichts ändern. Die EnBW solle diesen Tatsachen endlich ins Auge sehen und den Reaktor dauerhaft abschalten, bevor es zu einem ernsten Unfall komme, fordern "Atomerbe Neckarwestheim" und ".ausgestrahlt".