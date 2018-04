Stuttgart. (dpa/lsw) Nach ersten frühlingshaften Temperaturen bringt eine Kaltfront vorübergehend ungemütliches Aprilwetter mit Regenschauern, Gewittern und Sturmböen in den Südwesten. Ab Mittwochmittag bestehe ein Gewitterrisiko für alle Landesteile, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart am Mittwoch. Wo es donnert, müsse zudem örtlich mit Platzregen und stürmischen Böen gerechnet werden. Da die Kaltfront Baden-Württemberg von Westen nach Osten überquert, bleibt es Richtung Württemberg zunächst noch trocken. Bevor die Schauer ab Mittwochnachmittag auch dort ankommen, ist es wolkig und bis zu 19 Grad Celsius warm.

Ab Mittwochmittag frischt bereits der Wind im Hochschwarzwald deutlich auf. Das «Windmaximum» werde laut DWD-Meteorologe am Nachmittag erwartet. Am Feldberg sind dann schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 90 Kilometern pro Stunde möglich.

Auch der Donnerstag bleibt wechselhaft. «Das wird der kälteste Tag sein, den wir diese Woche haben», sagte der Meteorologe. Tagsüber erreiche das Thermometer höchstens 14 Grad Celsius, dazu gebe es viele Wolken und Schauer. Doch schon ab Freitag soll das Aprilwetter wieder vorbei sein. Zum Wochenende soll es wieder sonnig werden bei bis zu 23 Grad Celsius.