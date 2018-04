Stuttgart. (dpa-lsw) Nach kalten und zum Teil nassen Ostertagen steigen die Temperaturen am Dienstag fast sprunghaft an und sorgen für frühlingshaftes Wetter im Südwesten. "Eine Südwest-Strömung bringt sehr warme Luft zu uns", erklärte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag in Stuttgart den Anstieg der Temperatur. Entlang der Tauber soll es am Dienstag Höchstwerte von bis zu 22 Grad geben. Im Bergland wird es bis zu 16 Grad warm.

Ab Mittwoch folgt dann ein kleines Intermezzo mit klassischem Aprilwetter. Von Westen kommt Regen auf und bringt Schauer und vereinzelt auch Gewitter. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind stürmische Böen möglich. Dabei sollen die Temperaturen tagsüber mild bleiben mit Höchstwerten von 14 Grad im Bergland bis 19 Grad in der Kurpfalz.

Spätestens am Freitag soll die Kaltfront dann mit Regenschauern durchgezogen sein. Laut Prognose werde ab Freitag viel Sonne erwartet. Pünktlich zum Wochenende sollen die Temperaturen dann noch einmal ansteigen. 19 bis 23 Grad werden im Südwesten erwartet.