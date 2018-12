Stuttgart. (jsz) Bevor der Landtag am Mittwoch in die Tagesordnung eintritt, entscheidet er über eine ungewöhnliche Frage: Müssen die AfD-Abgeordneten Wolfgang Gedeon und Stefan Räpple dem Plenum drei Sitzungstage lang fernbleiben, wie es Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) vergangenen Mittwoch verfügt hat? Eine entsprechende Abstimmung fordern die betroffenen Abgeordneten.

"Sie ist nicht neutral, sondern sie agiert als Parlamentspräsidentin mehr als parteiisch", beschwerte sich Räpple am Dienstag. Die beiden AfD-Vertreter verwiesen darauf, dass Zwischenrufe in der Geschäftsordnung ausdrücklich vorgesehen seien, die Ahndung von "Diskriminierung" hingegen nicht.

"Das ist die Kultur der Migranten, die hier eingeführt wird, da ist Diskriminierung das Schlimmste" sagte Gedeon. Aras könne ihre "subjektive Befindlichkeit" nicht zur rechtlichen Grundlage für gravierende Maßnahmen im Parlament machen.

AfD-Fraktionschef Bernd Gögel warf Aras eine "unverhältnismäßige Überreaktion" vor. Die Abgeordneten hätten lediglich ihr Recht auf Meinungsfreiheit genutzt. "Zwischenrufe und zugespitzte Kommentare gehören zwingend zu den Debatten im Landtag, sie sind Teil demokratischer Redekultur", sagte Gögel einer Mitteilung zufolge.

Die Abgeordneten im Landtag lehnten die Einsprüche der beiden dagegen in einer Abstimmung am Mittwoch ab. So bleiben die beiden AfD-Politiker Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon für die nächsten drei Landtagssitzungen ausgeschlossen.

Räpple und Gedeon hatten damit gerechnet, dass die Abgeordneten der anderen Fraktionen den Sitzungsausschluss bestätigen. Sie durften den Sitzungssaal selbst nicht betreten. Möglich ist nun, dass sie sich mit ihrer Beschwerde an das Verfassungsgericht wenden.

Update: 10.40 Uhr, Mittwoch, 19. Dezember 2018