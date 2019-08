A81 bei Hardthausen. (pol/rl) Zwei Verletzte und zwei ausgebrannte Fahrzeuge waren die Folgen eines Unfalls am Montagnachmittag auf der Autobahn A81. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Neuenstadt stand am Nachmittag auf der Standspur ein Sprinter der Autobahnmeisterei. Dieser hatte eine Absperrwand am Heck, die auf Mäharbeiten hinwies.

Kurz vor 14 Uhr fuhr ein Lastwagen ungebremst gegen die Absperrwand des Sprinters. Dabei wurden der Sprinter und der Lastwagen durch die Leitplanke gedrückt und schleuderten die fünf Meter tiefe Böschung hinunter. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. Die Fahrer konnten noch rechtzeitig herausklettern und kamen mit leichten Verletzungen davon. Sie wurden vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht.

Das Löscharbeiten waren schwierig, da der Lastwagen Textilien geladen hatte. Dabei bestand die Gefahr, dass die Glutnester bei der Bergung immer wieder aufflammen. Zwischendurch wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Zum Bergen und zum weiteren Ablöschen der Ladung muss die A 81 jedoch in Fahrtrichtung Stuttgart wahrscheinlich bis 21 Uhr am heutigen Montagabend gesperrt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.