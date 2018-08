A6 bei Heilbronn/Erlenbach. (pol/rl) Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und rund 215.000 Euro Sachschaden forderte ein Auffahrunfall am frühen Mittwochmorgen. Bei dem

Ein 74-jährige Daimler-Sattelzug-Fahrer war zwischen dem Kreuz Weinsberg und der Ausfahrt Heilbronn/Neckarsulm Richtung Mannheim unterwegs, als er um 0.16 Uhr aus bislang nicht geklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt haltenden Lastwagen mit Anhänger auffuhr.

Der Lastwagen wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor haltenden Iveco-Sattelzug geschoben, der dadurch ebenfalls beschädigt wurde. Der 74-Jährige wurde beim Aufprall auf den mit Stückgut beladenen Anhängerzug im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Zur Bergung war die Feuerwehr im Einsatz, ein Notarzt versorgte den verletzten Fahrer bis zum Transport ins Krankenhaus. Die beiden 33 und 44 Jahre alten Fahrer des Lastwagens mit Anhänger und des Sattelzugs wurden leicht verletzt. An dem Lastwagen mit Anhänger entstand rund 60.000 Euro Sachschaden, an dem Sattelzug rund 150.000 Euro und am Iveco-Sattelzug etwa 5000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge wurde der Verkehr über die Standspur vorbeigeführt. Die Feuerwehr war mit 39 Mann und 9 Fahrzeugen im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit einem Notarztwagen und zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort.