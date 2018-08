Ubstadt-Weiher. (dpa-lsw) Nach einem Unfall mit einem Sattelzug am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr hat ausgelaufenes Frittierfett den Verkehr auf der Autobahn A5 zwischen Heidelberg und Karlsruhe bei Ubstadt-Weiher behindert.

Der Lastwagen sei zwischen den Anschlussstellen Kronau und Bruchsal nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Wohnwagen gerammt, der mit einer Panne auf dem Standstreifen hielt, teilte die Polizei am Freitag in Karlsruhe mit. Dabei wurde an dem Wohnwagengespann die linke Seite aufgerissen.

Drei Menschen wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Während der stundenlangen Reinigungsarbeiten bildete sich nach Angaben der Polizei ein Stau von zwölf Kilometern Länge.