Bruchsal. (pol/mün) Am Mittwochfrüh ist ein Lkw auf der Autobahn A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe-Nord in Brand geraten. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn Richtung Süden komplett dicht gemacht werden. Wer nach Karlsruhe muss, der wird schon an der Abfahrt Bruchsal von der Autobahn abgeleitet, bericht die Polizei.

Etwa eineinhalb Kilometer vor dem Lkw-Brandort ist ein VW Golf auf dem linken Fahrstreifen in Brand geraten und total ausgebrannt. Ob die beiden Brandgeschehen zusammengehören, ist derzeit noch unklar, so die Polizei.

Der Lkw-Brand war der Polizei gegen 6.15 Uhr gemeldet worden. Der Fahrer hatte seinen Lkw auf den Standstreifen abstellen können. Das Feuer hat die Ladung, nach ersten Informationen Plastik- und Getriebeteile, erfasst.

Der Stau hat eine Länge von etwa 10 Kilometern Länge.