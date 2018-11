A 6 bei Bad Rappenau. (rnz) Am kommenden Sonntag, 24. September, muss die A 6 bei der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim und Bad Rappenau in beiden Fahrtrichtungen zweimal kurzzeitig für die Dauer von jeweils rund 25 Minuten vollgesperrt werden. Das hat das Regierungspäsidium Stuttgart als zuständige Verkehrsbehörde angeordnet. Grund für die Vollsperrungen sind Reparaturen an Hochspannungsleitungen über der Autobahn, die durch einen Sturm beschädigt wurden.

Die erste Sperrung wird voraussichtlich um 7 Uhr morgens durchgeführt. Zwischen den beiden Sperrungen wird mindestens eine Stunde Pause sein, damit der Verkehr wieder fließen kann.

Das Regierungspräsidium bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um ihr Verständnis für die unvermeidbaren Beeinträchtigungen während der Arbeiten.