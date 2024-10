Stuttgart. (dpa) Wer in den kommenden Tagen den Schweif eines vorbeiziehenden Kometen beobachten will, hat in Baden-Württemberg die wohl besten Chancen in der Nacht auf Montag. Dann sei es zwar voraussichtlich nicht völlig sternenklar, aber die Wolkenlücken seien am größten, sagte Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.

Im Laufe des Samstags soll Regen aufziehen, so dass