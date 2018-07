Von Julie Dutkowski

Stuttgart/Mannheim. Es sind die höchsten Posten bei der baden-württembergischen Polizei, die an diesem Montagmorgen im Stuttgarter Innenministerium offiziell vergeben werden. Im Mittelpunkt stehen zwei Mannheimer, die sich ein wenig überrascht und sehr geehrt zeigen über ihre Beförderung: Mit Gerhard Klotter und Detlef Werner haben seit gestern zwei ehemalige Polizisten aus der Quadratestadt führende Positionen im Innenministerium inne.

Nicht unumstritten war Klotters Berufung als Landespolizeipräsident. Erstmals in der Geschichte des Landes tritt mit ihm ein Nicht-Jurist an die Spitze der Landespolizei. "Für mich stellte sich bei der Nachfolge nicht die Frage, ob Jurist oder Polizist, sondern vor allen Dingen wer für dieses Amt geeignet ist", verteidigt Innenminister Reinhold Gall (SPD) bei seiner Einführungsrede im Stuttgarter Innenministerium seine Entscheidung. Selten habe er so viel Lob erhalten, wie für die Besetzung dieser Stellen, so Gall.

Klotter ist als Landespolizeipräsident Chef von rund 31 800 Mitarbeitern, darunter etwa 24 600 Polizeibeamte. Er folgt auf Wolf Hammann, der als Amtschef ins Integrationsministerium wechselt. Er habe das Amt nie angestrebt, sagt der ehemalige Mannheimer Polizeipräsident Klotter. Doch "einer der erstrebenswertesten und anspruchsvollsten Aufgaben" habe er sich nur schwer entziehen können. Auch wenn das seine Lebensplanung durcheinander gebracht habe, erklärt der 58-Jährige augenzwinkernd. Denn als Inspekteur hätte er mit 60 in den Ruhestand gehen können, jetzt müsse er bis 65 warten. Klotter, der verantwortlich ist für die Umsetzung der Polizeireform, übernimmt auch künftig die Koordination des Projekts. Das Erreichen der Reformziele liege ihm besonders am Herzen. "Was Sie da geleistet haben, davor ziehe ich meinen Hut", sagt Gall.

Auf Klotters Stelle als Inspekteur der Landespolizei und damit ranghöchster Polizeivollzugsbeamter folgt Detlef Werner. Der 53-Jährige war bislang Leitender Polizeidirektor in Karlsruhe und führte zudem die Projektgruppe, die im Zuge der Polizeireform das Großpräsidium Mannheim/Heidelberg aufgebaut hat.

Das Stellenangebot aus dem Innenministerium kam auch für Werner überraschend. Ende Juli erst wurde er zum Leiter des Mannheimer Präsidiums ernannt. Als Werner Mitte August dann darum gebeten wurde, die Nachfolge Klotters anzunehmen, war er so überrascht, dass er sich Bedenkzeit erbitten musste. Es sei schade, dass er Mannheim zurücklassen muss, sagt Werner. Doch das neue Amt sei eine überaus große Ehre. Auf die Stelle sieht er sich gut vorbereitet. "Ich weiß, wie die Situation bei der Polizei jetzt ist und ich weiß, wie sie künftig sein wird", sagt er.

Werner sieht seine künftige Aufgabe auch darin, die Polizei nach der Reform "in ruhiges Fahrwasser zu führen". Aber auch darin, "kritisch zu prüfen, ob wir die Ziele erreicht haben oder noch die ein oder andere Stellschraube drehen müssen".