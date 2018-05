Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich steht das Stuttgarter Linden-Museum herrlich da. Der Bau am Hegelplatz stammt aus dem Jahr 1911, das helle neoklassizistische Gebäude beherbergt eine der wichtigsten völkerkundlichen Sammlungen Europas. Vergangenes Jahr kamen rund 67.500 Besucher. Doch so schön der Bau ist: Er ist auch viel zu klein, und so richtig barrierefrei ist er auch nicht. Die Leitung ist schon lange unzufrieden. Eigentlich soll ein Neubau her, aber auch eine Sanierung wird noch politisch diskutiert. Entschieden ist nichts, doch im Raum stehen Kosten von 80 bis 100 Millionen Euro.

Wie beim Linden-Museum, das vom Land und der Stadt Stuttgart unterhalten wird, sieht es bei vielen anderen öffentlichen Liegenschaften aus: Infrastruktur, Gebäude, Ausstattung - der Investitionsbedarf für Sanierungen und Neubauten ist enorm, in Baden-Württemberg sind mehrere Milliarden Euro an Investitionen nötig. Woher soll die öffentliche Hand das Geld nehmen?

Schon im Koalitionsvertrag steht: "Um die Sanierungsquote der Landesliegenschaften zu steigern, bedarf es neben einem verstärkten finanziellen Engagement des Landes auch neuer Finanzierungsmöglichkeiten (Contracting)." Neue Finanzierungsmöglichkeiten? Wie so etwas aussehen könnte, hat nun Ministerpräsident Winfried Kretschmann angedeutet. Am Beispiel Linden-Museum warf der Grünen-Politiker dieser Tage eine Idee in den Raum: Die staatseigene L-Bank prüfe derzeit ein Investorenmodell, das es ermöglichen könnte, dass sich Pensionsfonds an einem Neubau oder einer Sanierung beteiligen. So könnten sie mehr Rendite erwirtschaften als am Kapitalmarkt.

Schon seit Herbst untersucht eine Arbeitsgruppe Chancen und Risiken solcher "kreativen Finanzierungsmodelle". Zwei Mal, teilt das Finanzministerium mit, haben sich die zwölf Abgesandten verschiedener Ministerien, der L-Bank und des Landesrechnungshofes schon getroffen - bisher ergebnislos. "Es geht darum, verschiedene Wege zur Finanzierung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen bei Kultureinrichtungen zu eruieren. Im Gespräch ist derzeit, das Linden-Museum in Stuttgart zu sanieren oder neu zu bauen", schreibt ein Sprecher des Finanzministeriums.

Die Idee, die, wie man hört, von Staatsminister Klaus-Peter Murawski (Grüne) stammt, klingt nach der einen Klappe für die zwei Fliegen: Während einerseits Geld gebraucht wird, ist anderswo viel davon vorhanden: Sparer und sehr auf Sicherheit bedachte Anleger wie Pensionsfonds haben wegen der Niedrigzinsphase Probleme, ihre Renditeerwartungen zu erfüllen. Solche Fonds - in Baden-Württemberg sind in zwei Töpfen rund 5,5 Milliarden Euro für die Altersbezüge angelegt - gehen aufgrund ihres Auftrags und ihrer Beschaffenheit nur sehr eingeschränkt ins Risiko. Wenig Risiko bedeutet aber zurzeit auch wenig Ertrag.

Öffentliche Bau- oder Sanierungsprojekte versprechen Sicherheit. Doch warum sollten sie auch Rendite versprechen? Die Frage, die Kretschmann in den Raum warf, lautet: Soll die Regierung Pensionären helfen? Es ist eine heikle Frage. Einerseits hat das Land ein Interesse, dass die Pensionsfonds gute Renditen erwirtschaften. Zur Deckung künftiger Altersansprüche von Beamten reichen sie ohnehin nicht aus. Andererseits ist die Sache, wie Kretschmann sagte, "nicht so einfach". Unter anderem gebe es "viele beihilferechtliche Fragen", so der Ministerpräsident.

Überhaupt: Warum sollte das Land seinen Pensionsfonds gute Renditen für Geld ermöglichen, das es sich auch billiger anderswo leihen könnte? Die Zinsen auf dem freien Markt sind schließlich niedrig wie nie. Doch neue Schulden sind, Stichwort Schuldenbremse, eher nicht das Mittel der Wahl. Sollte das Land also gewissermaßen umschichten?

Im Regierungslager gibt es nicht wenige Skeptiker. Einer davon sagt: "Das riecht sowohl nach Schattenhaushalt als auch nach Umgehung der Schuldenbremse." Auch sei es eher Aufgabe des Bundes, Pensionen zu sichern. Und haushaltsrechtlich? Der Rechnungshof will sich "zu dem noch laufenden Beratungs-prozess derzeit nicht äußern" und verweist ans Staatsministerium. Dort heißt es, man prüfe "mit aller Vorsicht". Auch das Finanzministerium stapelt tief: "Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich ganz grundlegend mit dem Thema. Mit Ergebnissen ist in den nächsten Wochen nicht zu rechnen."