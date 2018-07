Von Brigitte Fritz-Kador

"Sie kamen und sie blieben" - heißt die neue Ausstellung im Deutschhofmuseum in Heilbronn. Schon 2008 hat man damit begonnen, sie vorzubereiten, sagt der Leiter der Städtischen Museen Heilbronn, Marc Gundel, dazu im Kulturausschuss des Gemeinderats - ein wichtiger Hinweis darauf, dass man manchmal die Nase im Wind haben muss, bevor ein Thema so aktuell wird, wie jetzt beispielsweise das der Flüchtlinge. Gundel sieht die Ausstellung denn auch als Beitrag zur Versachlichung dieses Themas. Denn nichts beweist es besser als diese Ausstellung: "Wir alle waren einmal Flüchtlinge, kamen, blieben - oder gingen."

Der Duft von frischem Holz schlägt dem Besucher entgegen, noch bevor er überhaupt etwas gesehen hat, es trägt die gelungene "Innenarchitektur" der Ausstellung nicht zufällig: Alamannen und Franken, um die es hier geht, bauten nur mit Holz - im Gegensatz zu den vorher "eingefallenen" Römern. Ein überdimensionaler Stammbaum - er ist wirklich ein Baum und fast schon ein Kunstwerk - versinnbildlicht die Herkunftsfragen, die man sich bis heute stellt, zum Beispiel auch diese: Sind die Heilbronner nun Franken oder Schwaben - oder beides?

Was in diesem Raum, in der Region und in der Zeit zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert so alles los war, das dokumentiert die Ausstellung mit Exponaten, denen "Lebensgeschichten" zugeordnet wurden, natürlich sind sie erfunden, aber sie sind auch authentisch. So wird die Lektüre von Infotafeln richtig spannend.

In der optisch so gelungenen Präsentation erzählen so auch die Exponate in den Vitrinen ihre Geschichten. Wem gehörte die schicke Gürtelschnalle, die man sich heute genauso um die Taille legen könnte? Wer ist wohl mit dieser Lanze auf die Jagd gegangen oder in den Krieg gezogen, welche Hand schmückte das Glasperlenarmband? Warum hat man einmal den Kriegern wertvolle Grabbeigaben mit ins Jenseits gegeben, in anderen Fällen aber nur den Frauen? Was hat es mit dem Amazonengrab auf sich?

Der Fokus der Exponate liegt auf Funden aus den Gräberfeldern der Region (Horb-Altheim, Krautheim-Klepsau und Niederstotzingen), auf dem eigenen Fundus, aus Ausgrabungen unter anderem in Böckingen, Neckargartach oder Lauffen stammend. Als sich vor 1500 Jahren Menschen aus dem Norden aufmachten in den Süden, welche Gründe hatten sie damals?

Unterstützt hat die Ausstellung das Landesmuseum Baden-Württemberg in Stuttgart, weitere Exponate kamen aus anderen renommierten Sammlungen und den eigenen Beständen.

Christina Jacob legte dabei Wert darauf, auch solche zu wählen, die nicht schon als "Wanderpokale" überall gezeigt wurden. So wird selbst für Kundige diese Ausstellung noch zu einem Aha-Erlebnis. Ein sehr umfangreiches Programm für Kinder, Erwachsene, Familien und Gruppen, Schulklassen, durchaus auch mit "Spaßfaktoren", eine Erzählwerkstatt, Theater und als Ort für den Kindergeburtstag bietet mehr als einen Anlass, in den Deutschhof zu kommen.

Fi Info: Die Ausstellung "Sie kamen und sie blieben - Zuwanderung damals und heute" im Museum im Deutschhof Heilbronn ist bis 24. September zu sehen; geöffnet dienstags von 10 bis 19 Uhr sowie mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Infos gibt es unter Telefon 07131 / 564542, Internet: www.museen-heilbronn.de