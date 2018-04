Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Baden-Württemberg mit seiner hoch konjunkturabhängigen Wirtschaftsstruktur ist von je her starken Bewegungen unterworfen: In keinem anderen Bundesland ziehen so viele Menschen um, melden sich an oder ab wie im Südwesten - und manchmal vergessen sie auch alle Formalitäten. Knapp eine Million An-, Ab- und Ummeldungen werden alljährlich gezählt, binnen eines Jahrzehnts wechselt das ganze Land rein rechnerisch einmal den Wohnsitz. So kommt es, dass die Diskrepanz zwischen den letzten verfügbaren Einwohnerdaten aus dem Jahr 1987 und den darauf fußenden, jährlichen Fortschreibungen immer größer wird. Jetzt haben die Statistiker neue Daten vorgelegt, die sind allerdings auch schon wieder zwei Jahre alt. Ab Juli gelten sie als offizielle Zahlen. Hintergrund Mehr zum Thema

















Insgesamt ist der zumeist erwartete Bevölkerungsverlust im Südwesten deutlich höher als im Bundesdurchschnitt. Besonders betroffen sind die Ballungsräume und dabei vor allem Mannheim. Dort leben 23 473 Menschen weniger als bislang vermutet. Mit 290 117 Einwohnern ist Mannheim nun hinter Karlsruhe (291 995 Einwohner) auf den dritten Platz der größten Städte Baden-Württembergs gerutscht. Ein paar Kerndaten:

> Migranten: Jeder vierte Baden-Württemberger hat einen Migrationshintergrund, das sind rund 2,6 Millionen Menschen, von denen eine Million Ausländer sind, die anderen haben deutsche Pässe. Diese Menschen stammen zu jeweils knapp 40 Prozent aus den 27 EU-Staaten beziehungsweise aus Rest-Europa, rund 22 Prozent sind in anderen Erdteilen geboren. In Emmendingen ist der Anteil mit 15 Prozent am niedrigsten, in Pforzheim - mit 47 Prozent am höchsten.

> Schulabschluss: Nur fünf Prozent der Menschen im Südweststaat sind ohne Schulabschluss, jeweils ein knappes Drittel hat die Mittlere Reife oder eine Hochschul-Zugangsberechtigung. Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede: In Freiburg und Heidelberg haben mehr als die Hälfte der Einwohner Abitur, in Tuttlingen oder dem Zollern-Alb-Kreis hingegen weniger als 20 Prozent. Bildung ist aber auch eine Altersfrage: Bei den bis zu 29-Jährigen verfügen 40 Prozent über eine Hochschulzugangsberechtigung, bei den über 50-Jährigen indes nur 26 Prozent.

> Religion: 72 Prozent der Einwohner bekennen sich zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft, mit 52 Prozent haben die Katholiken leicht die Überhand vor 48 Prozent Protestanten. Gut eine halbe Million Menschen (5,3 Prozent) bekennt sich zum Islam.

> Besiedelung: Mit 293 Einwohnern pro Quadratkilometer gilt das Land als besonders dicht besiedelt und rangiert hinter Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. Stuttgart an der Spitze zählt 2826 Einwohner pro Quadratkilometer, während in Böllen im Kreis Lörrach nur 14 Einwohner auf der gleichen Fläche zählt.

Der Zensus gilt als größtes Projekt der amtlichen Statistiker seit einem Vierteljahrhundert. 13 000 Interviewer haben die Daten der Stichproben erhoben, in 88 Sammelstellen wurden sie ausgewertet. Gut 80 Millionen Euro sind dafür im Landesetat veranschlagt, aber, so Carmina Brenner, die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, "wir bleiben deutlich darunter". Ein Teil der Kosten wird ohnehin vom Bund erstattet, überdies bekommt Brenner weitere sieben Millionen Euro aus Berlin, weil ihre Behörde eine Datenbank für alle Bundesländer aufgebaut hat. Doch noch sind nicht alle Daten ausgewertet. Eine genaue Analyse der Schülerzahlen gebe es kommendes Frühjahr.

Parallel zu den Einwohnerdaten wurde der Wohnungsbestand erhoben. Die 10,486 Millionen Menschen im Südwesten leben in 5,156 Millionen Wohnungen, die etwa zur Hälfte nach 1970 gebaut worden sind. Die durchschnittliche Größe liegt mit 95 Quadratmetern viereinhalb Quadratmeter über dem Bundesschnitt. Allerdings sagt dies noch nichts über die Qualität: 15 000 Wohnungen sind ohne Heizung, und 34 000 haben kein eigenes Klo.

