Berlin. (dpa/rl) Das Risiko, durch Zeckenstiche an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zu erkranken, ist weiterhin im Süden Deutschlands am größten. Das geht aus der aktualisierten Karte der Risikogebiete des Robert Koch-Instituts in Berlin hervor. Alle baden-württembergischen Landkreise gelten als FSME-Risikogebiet. Eine Ausnahme stellt lediglich die Stadt Heilbronn dar. Hintergrund Hintergrund: Zeckenbiss Zecken bohren sich in die Haut von Menschen oder Tieren und trinken ihr Blut. Zecken sitzen zum Beispiel auf Pflanzen in Wäldern, an Waldrändern, Wiesen und Flussauen. Kommt ein Opfer vorbei, lassen sie sich abstreifen. Auf dem Körper suchen sie sich dann einen Ort, wo sie einstechen und Blut saugen können. Das tun sie mehrere Tage lang. Meist lassen sie erst wieder los, [+] Lesen Sie mehr Hintergrund: Zeckenbiss Zecken bohren sich in die Haut von Menschen oder Tieren und trinken ihr Blut. Zecken sitzen zum Beispiel auf Pflanzen in Wäldern, an Waldrändern, Wiesen und Flussauen. Kommt ein Opfer vorbei, lassen sie sich abstreifen. Auf dem Körper suchen sie sich dann einen Ort, wo sie einstechen und Blut saugen können. Das tun sie mehrere Tage lang. Meist lassen sie erst wieder los, wenn sie kugelrund vollgefuttert sind. Steckt eine Zecke in der Haut, merkt man oft nicht gleich etwas, da Zecken sehr klein und federleicht sind und der Einstich nicht wehtut. Deshalb sollte man Körper und Kleidung nach Zecken absuchen, wenn man in der Natur unterwegs war. Falls man einen Biss bemerkt, kann man die Blutsauger meist mit einer kleinen Pinzette oder einer Zeckenzange entfernen. Dazu greift man die Zecke möglichst dicht über der Haut. Dann zieht man sie vorsichtig ab, aber ohne ihren Körper zu quetschen. (dpa/rl)

[-] Weniger anzeigen

Die gefährliche FSME ist eine fiebrige Erkrankung, die beim Zeckenstich durch Viren auf den Menschen übertragen werden kann. In besonders schweren Fällen führt sie zur Gehirnentzündung, zur Schädigung des Rückenmarks oder sogar zum Tod. Experten empfehlen die FSME-Schutzimpfung für Menschen, die in Risikogebieten wohnen, arbeiten oder dort Urlaub machen und Kontakt zu Zecken haben könnten.

Hat sich eine Zecke an einem Menschen festgesaugt, wird sie am besten umgehend mit einer Zeckenzange aus der Haut gedreht. Die Zecke sollte nicht zusammengedrückt werden, erläutert das Deutsche Grüne Kreuz in Marburg. Der Grund: Wenn man ihren Hinterleib quetscht, kann sie sich erbrechen und überträgt dabei aus ihrem Magen-Darm-Trakt Borrelien unter die Haut. Die Richtung, in die die Zecke herausgedreht wird, sei egal.

Eine unbehandelte Infektion mit Borrelien kann schwere neurologische Schäden und chronische Gelenkentzündungen auslösen. Anders als gegen die ebenfalls von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis gibt es gegen Borreliose keine Impfung. Die FSME-Erreger befinden sich im Unterschied zu den Borrelien in den Speicheldrüsen der Zecken und werden sofort nach dem Biss übertragen.

Info: Eine Karte zur aktuellen FSME-Verbreitung gibt es auf www.zecken.de