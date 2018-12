Stuttgart. (dpa/lsw) Der Skandal um Manipulationen bei der Organspende in mehreren deutschen Krankenhäusern hat die Spendenbereitschaft der Menschen in Baden-Württemberg kaum beeinträchtigt. Anders als in den übrigen Bundesländern ist die Zahl der Organspenden im 1. Halbjahr 2013 nur um fünf Prozent zurückgegangen. Bundesweit gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) von Januar bis Juni 18 Prozent weniger Organspenden. Damit ist der Südwesten nun erstmals seit Jahren im Bundesvergleich nicht mehr das Schlusslicht.

«Es gibt gerade bei uns in Baden-Württemberg etliche positive Ansätze in der Umsetzung des neuen Transplantationsgesetzes», sagte die Geschäftsführende Ärztin der DSO für Baden-Württemberg, Christina Schleicher, der Nachrichtenagentur dpa. Die Landesregierung habe unter anderem zusätzliches Geld bereitgestellt, um die Transplantationsbeauftragten auch in den kleineren Krankenhäusern besser in Sachen Organspende zu schulen.

Trotzdem gebe es gerade in den Krankenhäusern noch strukturelle Schwierigkeiten. Bei Ärzten und Pflegern gebe es Unsicherheiten, welcher Patient als Organspender infrage komme. Dadurch würden zahlreiche mögliche Organspenden gar nicht erst in die Wege geleitet. «Auch einem Patienten, der alt ist, vielleicht schlechte Gefäße hat und schon einmal einen Herzinfarkt hatte, kann man zum Beispiel noch die Leber und die beiden Nieren entnehmen und sehr erfolgreich transplantieren.» An diesem Punkt müsste es dringend mehr Schulungen geben, forderte Schleicher. Doch oft fehle den Kliniken Personal, um einige Mitarbeiter auch noch für solche Weiterbildungen abzustellen.

Der Skandal um Manipulationen unter anderem in Transplantationszentren in Göttingen, Regensburg, München und Leipzig hatte die Bereitschaft der Deutschen zur Organspende Ende 2012 schlagartig zurückgehen lassen. In Baden-Württemberg war allerdings an keiner Klinik ein Manipulationsverdacht aufgekommen.

