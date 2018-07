Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Zu den Stützsäulen, auf denen das Land ruht, zählt Regierungschef Winfried Kretschmann vor alles das Ehrenamt: Jedes zweite Landeskind engagiert sich freiwillig für den Nächsten.

Die Zahl der Ehrenamtlichen steigt stetig - knapp die Hälfte der mehr als 14-Jährigen arbeitet unentgeltlich in Gruppen, Vereinen, Zusammenschlüssen. Diese Zahl stammt aus dem vorvergangenen Jahr, die vielen Menschen, die sich für Flüchtlinge engagieren, sind also noch gar nicht mitgezählt. Alle fünf Jahre erhebt das Zentrum für Altersfragen diese repräsentative Statistik, die Sozialminister Manne Lucha zur Kenntnis gab.

Zwar gibt es noch keinen Ländervergleich, wohl aber einen mit dem Bund, der etwas schlechter als der Südwesten abschneidet. Das Engagement der Über-65-Jährigen liegt mit 43 Prozent sogar zehn Prozent über dem Bundesschnitt, besonders aktiv hingegen sind die Schüler mit mehr als 60 Prozent. Auch beim Ehrenamt gibt es ein Bildungsgefälle: Je besser der Abschluss, umso stärker das Engagement. Erfreulich, so Lucha, sei die ehrenamtliche Arbeit auf dem Land. Der Einbruch zu Beginn des Jahrtausends konnte gestoppt werden, jetzt liegt die Quote sogar über 50 Prozent. Die meisten Menschen sind im Sport tätig, wobei eine Vereinsmitgliedschaft nicht reicht, um in die Übersicht aufgenommen zu werden.

Im Zentrum steht die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, gefolgt von Älteren und Pflegebedürftigen. 2014 folgte die Hilfe für Migranten erst an siebter Stelle, das dürfte sich im vergangenen Jahr deutlich geändert haben. Die meisten Ehrenamtlichen widmen sich ihren Aufgaben bis zu zwei Stunden pro Woche, 17 Prozent allerdings bringen sechs und mehr Stunden auf. Meistens im Verein, jeder Sechste in der Kirche, knapp jeder Zehnte in staatlichen, kommunalen oder anderen Einrichtungen. 15 Prozent hingegen haben sich individuelle zusammengefunden zu Bürgergruppen oder Projektarbeit. "Da entsteht ein gigantisches Engagement für die Zivilgesellschaft", lobt Winfried Kretschmann.