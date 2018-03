Kreis Karlsruhe. Das Thema Hochwasser stand im Mittelpunktei der jüngsten Kreisversammlung des Gemeindetags im Rathaus von Ubstadt-Weiher. In ganz unterschiedlicher Weise hatten sich die Starkregen im Landkreisgebiet ausgewirkt: Während die Alb nur ein 15-jähriges Hochwasser zu bewältigen hatte, traf es die Pfinz oder den Oberlauf der Saalbach mit einem 100-jährigen Hochwasserereignis - entsprechend sah auch die Überschwemmungslage aus. Fazit der Bürgermeister: Wo in den Hochwasserschutz investiert wurde, traten wenig bis keine Schäden auf.

Dennoch habe man auch Glück gehabt, dass der Regen im Kraichgau nicht noch heftiger ausgefallen sei. Die Überlaufbecken im Kraichgau waren bis an die Grenzen ihrer Kapazität gefüllt. Landrat Dr. Christoph Schnaudigel dankte den Gemeinden einmal mehr für die in der Vergangenheit geleisteten Investitionen, dank derer weitaus Schlimmeres verhindert werden konnte. Vergleichsweise gering waren auch die Hochwasserschäden entlang des Rheins. Das Hochwasserereignis hat jedoch aufgezeigt, wie wichtig es sei, auch dort in zusätzliche Maßnahmen und insbesondere auch in die Deichsanierung zu investieren. Eine fundierte Grundlage für gezielte Verbesserungsmaßnahmen sind die vor wenigen Wochen veröffentlichten Hochwassergefahrenkarten, die sich als zutreffend erwiesen hatten. Die Landkreisverwaltung will nach der Sommerpause einen umfassenden Bericht vorlegen, in dem auch die Kommunikationsstrukturen unter den im Hochwasserfall beteiligten Behörden und Institutionen kritisch durchleuchtet werden sollen.

Zweites Schwerpunktthema war die Verbesserung der Versorgung mit schnellen Datenleitungen. Längst reichen die einst als Mindestversorgung angepeilten 2 MBit/sek nicht mehr aus, weil sich mittlerweile rund alle zwei Jahre der Bedarf an Bandbreite verdoppelt. Um Aufschluss über die tatsächliche Versorgung im Landkreis zu haben, hatte der Landkreis eine Studie in Auftrag gegeben und finanziert, deren Ergebnisse erstmals vorgestellt wurden. Rund ein Drittel der Flächen im Landkreis sind demnach gut, ein weiteres Drittel zufriedenstellend- und ein Drittel ungenügend versorgt. Überraschend war, dass die unterversorgten Bereiche nicht etwa ausschließlich ländlich strukturierte Gegenden betreffen, sondern auch Große Kreisstädte.

Kreisvorsitzender Bürgermeister Thomas Nowitzki, der das Thema angeschoben hatte und für den eine gute Breitbandversorgung mittlerweile zur Daseinsvorsorge und zum unverzichtbaren Standortfaktor gehört, plädierte dafür, nun in einem zweiten Schritt ein Konzept zu erarbeiten, wie alle 105 Stadt- und Ortsteile grundsätzlich über ein kreisweites Hochgeschwindigkeitsnetz, ein sogenannter Backbone, versorgt werden könnten, um dann in einem dritten Schritt die flächendeckende Breitbandversorgung innerhalb der Gemeinden in Angriff nehmen zu können.

Der Schulterschluss aller Bürgermeister bietet nicht nur gegenüber den Telekommunikationsanbietern Vorteile, sondern verschafft auch eine günstige Ausgangsposition für die Beantragung von Landeszuschüssen. Passend dazu wurde der Runde der Bürgermeister ein neuer praxisorientierter Leitfaden zu Förderprogrammen vorgestellt, den das Landratsamt erarbeitet hat, um Licht in den Förderdschungel zu bringen, wie Landrat Dr. Christoph Schnaudigel ausführte.