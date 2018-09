Von Sören S. Sgries

Heidelberg. Nein, die Sommerreise der Wirtschaftsministerin beginnt nicht opulent "beim Daimler", sondern im verwinkelten Heidelberger Gründerzentrum "Dezernat 16". Interessiert lässt sich Nicole Hoffmeister-Kraut (43, CDU) die modernen Elektro-Räder von Coboc vorführen - und spricht am Rande darüber, wieviel man doch von der amerikanischen Wagniskultur lernen könne.

> Frau Hoffmeister-Kraut, Ihr Vorgänger Nils Schmid hielt ein reines Wirtschaftsministerium für sinnlos: Damit sei man der Grüß-Gott-August ohne Kompetenz. Ist das Ihre Rolle?

Nein. Baden-Württemberg ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen in ganz Europa. Deren Entwicklung zu fördern, ist eine der Hauptaufgaben, die wir als Landesregierung haben. Deshalb brauchen wir ein eigenständiges Wirtschaftsministerium. Das hat die Wirtschaft auch gefordert und verdient. Darüber hinaus gehört jetzt auch der Bereich Arbeit zu meinem Ministerium. Das ermöglicht eine Wirtschaftspolitik aus einem Guss.

> Der Koalitionsvertrag nennt das Ziel, Baden-Württemberg zum "dynamischsten Gründerland in Europa" zu machen. Wie machen Sie das?

Wir haben viele Initiativen, finanzieren zum Beispiel Gründerwerkstätten und Technologiezentren mit. Es gibt Kommunen, die interessante Gründerkonzepte anbieten. Das wollen wir weiter ausbauen. Wir wollen mehr Wagniskapital generieren. Wir wollen einen "One-Stop-Shop" gründen, damit Gründer einen einzigen Ansprechpartner haben, der sie berät und weitervermittelt. Wir machen sehr viel schon über Innovationsgutscheine. Mein Ziel ist es, dieses alles verstärkt zu bündeln und zu erweitern und ein schlüssiges Konzept darüber zu legen.

> Sie "wollen" viel - reicht auch das Budget dafür?

Im Haushalt sind Millionenbeträge eingestellt. Für 2017 haben wir ein starkes Spardiktat, aber diese Initiativen werden wir weiter fortführen. In anderen Bereichen, etwa Innovationswerkstatt oder Generierung von mehr Wagniskapital, sind wir über unsere Kooperationspartner gefordert, zum Beispiel die L-Bank. Da haben wir noch Potenzial.

> Klingt etwas unambitioniert. Wo bleibt der große Aufbruchsappell?

Als Landesregierung kann man nur unterstützen. Schaffen tun die Menschen, in deren Köpfen das Wissen steckt. Wir können sie flankierend begleiten, Rahmenbedingungen schaffen, um junge Menschen auch direkt aus den Hochschulen mitzunehmen. Gründen müssen die Menschen aber immer noch selbst.

> Kritikern sind die Summen allerdings deutlich zu wenig, die da im Raum stehen.

Die blicken wahrscheinlich auf die anglikanischen Länder. Da ist viel mehr Wagniskapital am Markt. Das deutsche Denken ist einfach ein anderes. Bei uns wird kreditfinanziert, in den anglikanischen Ländern versorgt man sich über den Kapitalmarkt. Ich weiß noch: Als die Telekom-Aktie auf den Markt kam, hat man in Deutschland versucht, diese Kultur positiv zu ändern. Als die Aktie abgestürzt ist, hatte das einen negativen Effekt. Daran muss man arbeiten.

> Sie wünschen sich amerikanische Finanz-Verhältnisse?

Ich möchte nicht eins zu eins amerikanische Verhältnisse übernehmen. Jedes System hat seine Vor- und Nachteile. Wir müssen aber die Vorteile des amerikanischen Systems nutzen und bei uns einbringen. Übrigens sind keine Grenzen gesetzt: Deutsche Gründer und Unternehmen können ja auch Wagniskapital aus dem Ausland generieren.

> Ministerpräsident Winfried Kretsch᠆mann hatte die Wirtschaft als Thema für die Grünen entdeckt. Wie verhindern Sie als Minister-"Start-up", als Neuling, dass Sie überfahren werden?

Jeder hat sein Profil. Ich habe mein Leben immer nach meinen Vorstellungen gelebt. Damit hatte ich Erfolg. Den werde ich auch diesmal haben.

> Und wenn Sie scheitern, hoffen Sie auf die von Ihnen geforderte "Kultur des Scheitern-Dürfens"?

Warum sollte ich scheitern? Aber zur Kultur des Scheiterns: Ich war in den USA, ich weiß, wie die Menschen dort denken. Wenn sich dort jemand traut, in die Selbstständigkeit zu gehen, klopft man ihm auf die Schulter. Selbst wenn er scheitert, wird er nicht verurteilt, sondern bekommt noch eine Chance und noch einmal eine. Das ist eine andere Kultur, die wir auch bei uns brauchen.

> Haben Sie ein zentrales Projekt, an dem Sie gemessen werden wollen?

Wir haben bereits einige Initiativen gestartet, aber wir sind erst am Anfang. Wir wollen im Bereich Digitalisierung/ Wirtschaft 4.0 einiges voranbringen. Wir wollen mit der Wohnraumallianz einige Themen tabulos angehen. Und wir müssen uns um den Fachkräftemangel kümmern und die duale Ausbildung stärken.

> Welches "Tabu" wollen Sie denn bei der Wohnraumallianz brechen?

Es geht viel um Planungsrecht und Baurecht. Da gibt es Bedenken von vielen Seiten. Wir sagen: Um Bauen und Wohnen zu beschleunigen, muss man manch eine Regel überdenken. Unter anderem geht es um die Landesbauordnung und Vorgaben, die dort definiert sind. Auch um Flächengewinn. Das sind sensible Themen.