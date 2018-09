Befürworter des grün-roten Bildungsplans 2015 küssen sich am 1. März während einer Demonstration in Stuttgart vor der Polizei. Die Reform spaltet Bürger wie Koalition. Foto: dpa

Von Julia Giertz

Stuttgart. Die Stimmen für eine Verschiebung des Bildungsplans 2015 werden immer lauter. Nach der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert auch der Lehrerverband VBE eine Überarbeitung des Papiers, in dem die Akzeptanz sexueller Vielfalt "absolut überhöht" werde. Die Grünen im Landtag erwägen zumindest, die Reform zu verschieben, so dass sie um zwölf Monate verspätet im Schuljahr 2016/17 starten könne. "Mir ist ein guter Bildungsplan lieber als ein schneller", sagte Grünen-Expertin Sandra Boser, die sich eine breitere Diskussion wünscht. Die Landtags-SPD äußerte sich hingegen empört über "öffentliche Querschläge" des grünen Koalitionspartners, der den Eindruck erwecke, es handele sich um ein parteipolitisch geprägtes Projekt.

Die Chefin des Landesinstituts für Schulentwicklung Suzan Bacher meinte, eine Verschiebung sei Sache des Ministeriums. Auch die Eckdaten und Zielvorgaben wie die Leitprinzipien stammten vom Kultusressort. Der Sprecher von Minister Andreas Stoch (SPD) erläuterte: "Wir haben eine Reihe von Stellungnahmen vorliegen und prüfen nun, was umsetzbar ist." Auch werde im Hinblick auf Rückmeldungen an den Erprobungsschulen für den Bildungsplan untersucht, ob die jetzt geforderten Änderungen oder Ergänzungen an den Bildungsplänen erforderlich seien.

Schmiedel meinte, es könne nicht angehen, dass innerhalb kürzester Zeit Ministerpräsident Winfried Kretschmann Korrekturen am Bildungsplan ankündige, Wissenschaftsministerin Theresia Bauer sich klar dahinter stelle und Bildungsexpertin Sandra Boser (alle Grüne) eine Verschiebung prüfen lassen wolle. "Ich verlange Schluss mit der Kakophonie", betonte Schmiedel.

Die Grüne Jugend warnte die Mutterpartei, den Bildungsplan zu verwässern. "Es darf in der Frage der Akzeptanz sexueller Vielfalt im Bildungsplan kein Einknicken geben. Wir erwarten von den Grünen, dass sie nicht gegenüber dem homophoben Schlossplatz-Mob zurückziehen." Die CDU und die FDP im Landtag unterstützen hingegen die Forderungen, den Bildungsplan zu überarbeiten und zu verschieben. "Die Zerstrittenheit der Landesregierung nimmt kein Ende", kommentierte der CDU-Bildungsspezialist Georg Wacker. FDP-Generalsekretär Patrick Meinhardt sagte: "Grün-Rot hat in der Schulpolitik doch keine gemeinsame Linie mehr, die streiten sich öffentlich wie die Kesselflicker." Grün habe beim Bildungsplan auf Rot geschaltet, und Rot auf Grün.

Der Landeschef des Lehrerverbands VBE, Gerhard Brand, sagte, man müsse sich ernsthafte Gedanken machen zum Unterbau der fünf Leitprinzipien, der in der bisherigen Version mit der Akzeptanz sexueller Vielfalt beschrieben wird. Mit Blick auf den fünften Jahrestag des Amoklaufs in Winnenden unterstrich er, die Erziehung zur Menschlichkeit sei ein bedeutenderes Thema, das im Bildungsplan aufgegriffen werden müsse.

Dass der Komplex Akzeptanz sexueller Vielfalt in den Bildungsplan einfließt, steht für Boser außer Frage. "Im Blick auf verschiedene sexuelle Orientierungen geht es uns darum, das Schweigen zu durchbrechen und aufzuklären." Die gesellschaftliche Realität müsse sich auch im Schulalltag, den Lehrmaterialien und Bildungsplänen widerspiegeln. Das Thema könnte aber auch unter ein neues Leitprinzip Toleranz untergeordnet werden.

Die GEW hatte in einem Brief an Stoch gefordert, die Leitprinzipien zu verändern und zu erweitern sowie die Akzeptanz sexueller Vielfalt in einem neuen Leitprinzip "Anerkennung gesellschaftlicher und kultureller Unterschiedlichkeit" unterzubringen. Eine vertiefte Diskussion sei unbedingt erforderlich und benötige ein Jahr zusätzliche Zeit.