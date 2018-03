Von Brigitte Fritz-Kador

Wer kennt heute noch das Wort "Unterland", kann mit diesem Begriff etwas anfangen? Wenn man den Heilbronner Marketingexperten glauben kann, gehören junge Leute nicht dazu. In Heilbronn läuft zur Zeit eine Diskussion, die man zunächst als "Streit um Kaisers Bart" betrachten könnte, die in Wahrheit aber tiefer geht. Auch an die Wurzeln von historischen Kenntnissen und Geschichtsverständnis, welches man mit dieser Feststellung eben dieser "jungen Generation" entweder von vorneherein abspricht oder es ihr nicht abverlangen will.

Ausgerechnet der Stuttgarter Festwirt Karl Maier (Göckelesmaier), die Familie ist seit 63 Jahren Generalunternehmer des Unterländer Volksfestes, kam auf die Idee, dieses in "Heilbronner Volksfest" umzubenennen. Das stehe ihm als Generalunternehmer zu, sagt dazu Steffen Schoch, Marketingchef für Heilbronn.

Es ist allerdings anzunehmen, dass, nachdem mit der Abschaffung des Heimatkundeunterrichts auch das schwäbische Liedgut so weit aus den Stundenplänen getilgt wurde, bei ihr das Volkslied "Drunten im Unterland" tatsächlich unbekannt ist. Die in Anbetracht der Heilbronner Vorgänge geradezu prophetisch klingenden Verse aus dem Jahr 1835 stammen von Gottfried Weigle, vertont hat es Friedrich Silcher.

Im geografischen Standardwerk "Süddeutschland" (Stuttgart 1931) von Robert Gradmann heißt es im Abschnitt über das Neckarland: "Innerhalb Württembergs wendet der wissenschaftliche Sprachgebrauch den im Volksmund ziemlich unbestimmten und verschieden angewendeten Ausdruck "Unterland" seit lange auf das Neckarland in unserem Sinne an und stellt ihn dem Schwarzwald, der Alb und Oberschwaben gegenüber." Das Heilbronner Stadtarchiv definiert den Begriff so: "Der Begriff Unterland hat sich dann für den Raum um Heilbronn eingebürgert, häufig verbunden mit dem Ruf als gute Weingegend. Die Ausdehnung ist nicht genau anzugeben, umfasst aber sicher den Raum zwischen Lauffen, Löwenstein, Gundelsheim und Eppingen." Und: "Historisch begründet wurde der Begriff im Herzogtum Württemberg, wo es für einige Verwaltungszweige eine räumliche Gliederung in ein "Land ob der Steig" (Oberland) und ein "Land unter der Steig" (Unterland) gab. Die Grenze bildete die alte Weinsteige in Stuttgart."

Stadtarchivar Peter Wanner sagt dazu, dass der Begriff "Unterland" in den letzten Jahren nach seiner Beobachtung immer weniger verwendet wurde, sich dafür der für den Tourismus geschaffene Kunstbegriff "Heilbronner Land", geografisch mit dem "Unterland" in etwa deckungsgleich, immer mehr durchgesetzt habe, wohl auch zum Leidwesen der Kraichgauer.

Bis heute werde der Begriff "Unterland", so das Stadtarchiv, vor allem auf die Region rund um Heilbronn bezogen (laut Wikipedia erfasste er einst sogar Teile des Landkreises Ludwigsburg) - und das vor allem auch im Hinblick auf den Weinbau. Hier verstehe man unter der Bezeichnung "Württembergisch Unterland" das größte der insgesamt sechs Gebiete des Württemberger Weinbaus. Die Ergänzung dazu liefert das Unterland-Lied: "Drunten im Unterland, da ist’s halt fein! Schlehen im Oberland, Trauben im Unterland …" heißt es da. Die Menschen im Umkreis von und im Landkreis Heilbronn hat man nicht gefragt, ob sie sich vom "Heilbronner Volksfest" genauso angesprochen oder nicht doch ausgegrenzt fühlen, sie sollen ja aus dem "Unterland" hierher kommen.

Bei Heilbronn Marketing geht man darüber hinweg, genauso wie der Stuttgarter Maier. Auch dazu hat das Lied die Erklärung: "Kalt ist’s im Oberland / drunten ist’s warm; / oben sind d’Leut so reich, / d’Herzen sind gar net weich, / b’sehn mi net freundlich an, / werden net warm."