Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. "Das dauert alles viel zu lang", sagt der Anwalt. Seine Mandantin "will irgendwann ein Ende sehen". Vier Jahre nach dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen, bei dem 15 Menschen den Tod fanden, hat gestern ein erster Zivilprozess vor dem Landgericht begonnen. Fünf weitere Verfahren sind anhängig. Rund 80 000 Euro in kleinen, dreistelligen Monatsbeträgen fordert die Frau für sich und ihre beiden Kinder. Die waren acht und elf Jahre alt, als ihr Vater, Kunde in einem Autohaus in Wendlingen, im Kugelhagel starb. Er war eines der letzten Opfer, das Tim K. auf der Flucht erschoss, bevor sich der 17-Jährige selbst das Leben nahm.

Die Frau selbst ist nicht erschienen, sie fürchte den Medienrummel. Gleiches gilt für den Vater von Tim K., der die Pistole samt Munition in der Wohnung hatte liegen lassen und der dafür im Februar rechtskräftig verurteilt worden war.

Der Medienrummel bleibt aus. Ein Dutzend Journalisten und eine einsame Zuschauerin nehmen Teil am ersten von sechs Zivilverfahren in Stuttgart. Ansonsten bleibt der Saal weitgehend leer. Die beiden wichtigsten Menschen fehlen ohnehin. Der Vater ist auch nicht da.

Die entscheidenden Verhandlungen spielen sich denn auch hinter den Kulissen ab. Die Allianz verhandelt mit allen direkt betroffenen Angehörigen, die Schadenersatzansprüche geltend machen. Sie ist dabei offensichtlich auch sehr weit gekommen, sagt Erik Silcher, einer der Anwälte des Vaters.

Über einzelne Summen habe man Stillschweigen vereinbart, aber vielleicht sei man ja in zwei bis drei Monaten zu einem außergerichtlichen Abschluss in der Lage. Prinzipiell sollen alle Angehörigen vergleichbar abgefunden werden, für alle diese Forderungen reiche die Versicherungssumme auch aus. Wäre da nicht die Stadt Winnenden. Sie fordert bis zu 14 Millionen Schadensersatz - im Interesse der Steuerzahler, die für die Aufarbeitung des Amoklaufs vom Einsatz der Rettungsmannschaften bis zum Umbau des Schulgebäudes haften. Diese Summe indes sprengt den Höchstbetrag, mit dem der Vater des Amokläufers versichert ist. Aber selbst hier, so Silcher, ist man in den stillen Verhandlungen weit: "Bei der Stadt Winnenden fehlt ein Punkt, dann könnte es ruckzuck gehen."

Das Landgericht hat das Verfahren sofort wieder unterbrochen, weil die Parteien weiter außergerichtlich verhandeln wollen und die Vertreter der Klägerin nacharbeiten müssen. Am 25. September wollen die drei Richter ihre Entscheidung verkünden, gegen die dann immer noch Berufung möglich wäre.

Es könnte aber auch sein, dass vorher schon eine allgemeine Vergleichsregelung gefunden wird. Vielleicht wird es dann den Termin im September ebenso wenig geben wie fünf weitere Zivilprozesse. Vorausgesetzt allerdings, die Stadt Winnenden lenkt ein.