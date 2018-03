Stuttgart. (lsw) Erstmals seit 150 Jahren ist in Baden-Württemberg wieder ein lebender Wolf gesichtet worden. Experten des Wolfsmonitorings hätten das Raubtier anhand von Fotos sicher identifiziert, teilte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Dienstag mit. In den vergangenen Tagen waren verschiedene Meldungen über Wolfssichtungen auf der Baar-Hochfläche zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb eingegangen. "Ich freue mich darüber, dass der Wolf bei uns wieder heimisch wird", betonte Hauk. Wölfe sind nach internationalen Artenschutzbestimmungen und deutschem Recht streng geschützt.

Umweltschützer reagierten ebenfalls erfreut, mahnten aber auch, dass es einen Ausgleich der Interessen geben müsse. "Jetzt gilt es, diesen faszinierenden Tieren das Überleben zwischen Bodensee und Odenwald zu ermöglichen - und gleichzeitig die Interessen der Tierhalterinnen und Tierhalter zu wahren", teilte Nabu-Waldreferent Johannes Enssle mit. In Baden-Württemberg müsse Platz sein für Weidetiere und Wölfe.

Ähnlich sieht das Hauk: Die Rückkehr des Raubtieres stoße bei Nutztierhaltern naturgemäß auch auf Skepsis. "Wir haben daher die Anliegen der Tierhalter im Blick und fördern Herdenschutz-Projekte mit dem Ziel, eine Koexistenz von Wolf und Nutztieren zu ermöglichen." Die Verbände der Nutztierhalter seien bereits am Freitag über den Wolf informiert worden.

Auch in der Nachbarschaft Baden-Württembergs, in der Schweiz und in den Vogesen. leben Wölfe. Im vergangenen Jahr waren zwei überfahrene Wölfe in Baden-Württemberg gefunden worden.