Stuttgart. (dpa/lsw) Es ist wie verhext: An ein und derselben Stelle vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Dienstag innerhalb von zehn Wochen der dritte Zug entgleist. Bei einer Testfahrt über eine reparierte Weiche sprangen am Morgen drei Wagen eines Intercitys aus den Schienen, wie eine Bahnsprecherin in Stuttgart mitteilte. Verletzte habe es nicht gegeben. Mit der Versuchsfahrt wollte die Bahn die Fahrten nachvollziehen, bei denen Ende Juli und Ende September jeweils ein Intercity entgleiste.

Gleis 9 und 10 im Hauptbahnhof sind nach dem Zwischenfall erneut gesperrt worden. Der Fernverkehr von Süden nach Norden wird laut Mitteilung bis auf weiteres um Stuttgart herumgeleitet, mit Stopps in Esslingen und Vaihingen an der Enz. Die Züge in Gegenrichtung fahren den Hauptbahnhof an. Bahnen der IC-Linie 87 Stuttgart-Zürich sowie der Regional-Express-Linien Stuttgart-Freudenstadt und Stuttgart-Rottweil/Singen starten und enden in Böblingen. S-Bahnen seien zunächst nicht betroffen, hieß es. Wie es sich im Berufsverkehr entwickele, sei noch nicht klar.

Erst am Montag hatte die Bahn angekündigt, dass mehr als eine Woche nach dem letzten Entgleisen eines Intercitys die Züge von diesem Dienstag an wieder auf allen Gleisen fahren sollten. Am Samstag vor einer Woche war der IC an der gleichen Weiche aus den Schienen gesprungen, wie bereits ein anderer Zug im Juli diesen Jahres. Bis zuletzt standen fünf der 16 Gleise am Hauptbahnhof nicht zur Verfügung.