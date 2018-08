Demonstranten vor dem Gelände des Verfassungsgerichtes in Karlsruhe forderten am Dienstag, den Einfluss der Politik auf die ''Mainzelmännchen'' zu begrenzen. Foto: dpa

Von Daniel Bräuer

Karlsruhe. Ohne den Staat geht beim ZDF nichts. Das zeigen schon die nackten Zahlen. Zur Wahl des Intendanten braucht es unter den 77 Mitgliedern des "Fernsehrates" eine Dreifünftelmehrheit, 47 Stimmen. Bund, Länder und Bundestagsparteien stellen zusammen 31 Vertreter - genug, um eine Ernennung zu verhindern.

Auch im 14-köpfigen "Verwaltungsrat" gibt es diese Sperrminorität: Dort braucht es drei Fünftel, neun Stimmen, um wichtige Personalvorschläge des Intendanten abzusegnen. Fünf Stimmen haben die Länder, eine der Bund. Sie alleine könnten zum Beispiel die Ernennung eines Chefredakteurs verhindern.

Dagegen klagt - ausgerechnet - das Land Rheinland-Pfalz. Dessen früherer Ministerpräsident Kurt Beck ist noch immer Vorsitzender des Verwaltungsrates. Es gehe ihm nicht darum "die staatlichen Vertreter völlig rauszudrängen", sagte er am Dienstag vor der Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht. Ziel sei, "wieder ein angemessenes Maß zu finden" - und zudem neue Spielregeln bei der Zusammenstellung der Gremien.

Hintergrund Das ZDF und die Politik > Im Verwaltungsrat stellen Bund und Länder sechs von 14 Mitgliedern direkt: Die (Ex-)Regierungschefs Kurt Beck (Rheinland-Pfalz), Matthias Platzeck (Brandenburg) und Olaf Scholz (Hamburg) von der SPD, Horst Seehofer (Bayern) und Stanislaw Tillich (Sachsen) von der Union, dazu Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU). Zu den weiteren Mitgliedern gehört Ilse [+] Lesen Sie mehr Das ZDF und die Politik > Im Verwaltungsrat stellen Bund und Länder sechs von 14 Mitgliedern direkt: Die (Ex-)Regierungschefs Kurt Beck (Rheinland-Pfalz), Matthias Platzeck (Brandenburg) und Olaf Scholz (Hamburg) von der SPD, Horst Seehofer (Bayern) und Stanislaw Tillich (Sachsen) von der Union, dazu Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU). Zu den weiteren Mitgliedern gehört Ilse Brusis, von 1990 bis 2000 Ministerin im Saarland. Arbeitgeber-Geschäftsführer Reinhard Göhner saß 24 Jahre für die CDU im Bundestag. Hans Georg Koch war Vertrauter der CDU-Ministerpräsidenten Teufel und Oettinger. > Im Fernsehrat stellt jedes Land einen direkten Vertreter, oft die Chefs der Staatskanzleien. Der Bund stellt drei Vertreter - derzeit Wirtschaftsminister Philipp Rösler und zwei Vertraute von Angela Merkel. Die Parteien besetzen ihre zwölf Plätze unter anderem mit Generalsekretären (CDU, CSU, FDP) und Partei- oder Fraktionschefs (Gesine Lötzsch / Linke, Cem Özdemir / Grüne, Rainer Brüderle / FDP). Daneben gibt es 16 Vertreter, die für die für die Zivilgesellschaft stehen. Darunter sind der frühere SPD-Politiker Reinhard Klimmt, die EU-Abgeordnete Angelika Niebler (CSU), die SPD-Fraktionschefin in Sachsen-Anhalt, Katrin Budde, und ihr FDP-Kollegen aus Sachsen, Holger Zastrow. 25 Verbände entsenden je einen Vertreter. Die Ministerpräsidentenkonferenz darf aus drei Vorschlägen auswählen - in der Regel wird aber die Nummer 1 auch gewählt. Die Vertriebenen vertritt die CDU-Abgeordnete Erika Steinbach, das Rote Kreuz dessen Präsident Rudolf Seiters (CDU-Minister unter Helmut Kohl). Der Handwerksverband entsendet Vizepräsident Heinrich Traublinger, einen langjährigen CSU-Abgeordneten, der mit einer gefälschten Wahl in seinem Ortsverein die Münchner CSU-Affäre ins Rollen brachte. Prominentes SPD-Mitglied ist DGB-Chef Michael Sommer. Der Präsident der Arbeiterwohlfahrt, Wilhelm Schmidt, saß 18 Jahre für die SPD im Bundestag. (hol)

[-] Weniger anzeigen

Anlass der Klage war die Personalie Nikolaus Brender: Der Vertrag des früheren Chefredakteurs wurde im Jahr 2009 nicht verlängert - offensichtlich auf Druck des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU). Beck handelte mit ihm in der Folge einen neuen Staatsvertrag aus, eine neue Grundlage für die ZDF-Gremien, scheiterte damit aber an den CDU-Ländern.

Nun also soll Karlsruhe richten, wie genau das Gebot der "Staatsferne" des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verstehen ist - und wo die Grenzen liegen, so der federführende Richter Johannes Masing. Immerhin seien auch einige "staatsferne" Plätze in den Räten mit Politikern besetzt (siehe Hintergrund), merkte er an und fragte: "Für welche gesellschaftlichen Bereiche stehen die?"

ZDF-Thomas Bellut betonte, der Einfluss der Gremien auf die Alltagsarbeit der Journalisten sei gering. "Wir fällen täglich zahllose Entscheidungen, an denen kein Gremienvertreter mitwirkt." Vielmehr seien die Gremien und ihre verschiedenen Programmausschüsse wichtige Ratgeber. "Die Unabhängigkeit der Programmverantwortung ist gewahrt."

Man könne die Politiker aus 16 Ländern und vielen verschiedenen Parteien nicht als festen Block sehen, betonte etwa Franz Josef Jung (CDU). "Dass hier ein Diktat der Politik stattfindet, das ist völlig abwegig." Entsprechend wiesen der südwestpfälzische Landrat Hans-Jörg Duppré und Beamtenbund-Chef Peter Heesen die Vorstellung zurück, dass ihnen Parteifreunde vorschreiben könnten, wie sie abzustimmen hätten.

So gerieten auch die beiden "Freundeskreise" in den Blick der Richter, zwei fraktionsähnliche Gruppen, die im Vorfeld der Gremien tagen. Den einen, konservativen, leitet der CDU-Politiker Jung, den SPD-nahen die frühere Bundesministerin Christine Bergmann. Diese seien nicht Ort von strikten parteilichen Vorgaben, argumentierten die ZDF-Vertreter, sondern vielmehr kontroverser Diskussionen. Ob diese nicht besser ins öffentliche Plenum gehörten, merkte Richter Masing kritisch an.

Als neutrale Zeugin könnte er sich auf Gesine Lötzsch berufen. Die frühere Linke-Chefin gehört keinem der beiden Kreise an und beschrieb, wie in ihrer ersten Sitzung im Fernsehrat die Zusammensetzung der Ausschüsse geregelt wurde - im steten Wechsel zwischen Bergmann und Jung. Ein Name von links, einer von rechts. Ende der Diskussion.

"Der Einfluss sollte schon ein wenig zurückgeschraubt werden", sagte sie im Anschluss gegenüber der RNZ. "Und so wird es ja wohl auch kommen."