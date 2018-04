Die Umstände zum Mord an der Polizisti Michele Kiesewetter in Heilbronn sind noch ungeklärt. Die Anhörung im NSU-Prozess soll Licht ins Dunkel bringen. Foto: Endres

(bfk) "Der Stadt- und Landkreis Heilbronn ist weder bezogen auf die rechtsextremistische Skinheadszene noch die Neonaziszene ein Schwerpunkt in Baden-Württemberg und damit keine "Hochburg des Rechtsradikalismus." So lautet das Ergebnis der schriftlichen Stellungnahme von Innenminister Reinhold Gall auf Anfrage.

So ist darin aber nachzulesen, dass die NPD hier das zweitstärkste Wahlergebnis im Land hatte (1,6 Prozent), dass es u.a. im Heilbronner Stadtleben die sehr aktive Gruppe "Pro Heilbronn" gebe, dass sich die Aktivitäten der JN (Junge Nationale) im Land fast ausschließlich auf Heilbronn-Hohenlohe konzentrierten, dass es neben der JN hier auch noch einen der wenigen funktionierenden Kreisverbände der NPD gebe.

Detailliert wird auch auf diverse Kameradschaftstreffen und die Internetaktivitäten rechter Gruppen (u. a. "Nein zur Moschee") und auf deren Treffen eingegangen - allerdings ohne Verweis darauf, dass diese dank ihrer flexiblen Strukturen immer schwerer nachvollziehbar sind. Der Heilbronner CDU-Landtagsabgeordnete Throm sagt, ausschlaggebnd sei, dass in der der Antwort beigegebenen Tabelle für die Jahre 2008 bis 2012 der Stadt- und Landkreis Heilbronn bei rechtsextremen Straftaten nicht über dem Landesdurchschnitt liege.

Was diese betrifft: 2008 waren es hier 27, 2010 dann 43 und 2012 wieder 40. Zu denken geben kann es aber auch, dass im Rahmen der umfangreichen Präventionsmaßnahmen der Polizeidirektion Heilbronn (auch in der Gall-Antwort aufgelistet) "nach einem Konzeptionseinsatz" immerhin 34 dem rechtsextremistischen Spektrum zuzurechnende Personen angetroffen wurden und ihnen das Programm "Ausstiegshilfen Rechtsextremismus" nahegebacht wurde. Keiner wurde darin aufgenommen.

Einen "fälligen Kurswechsel" hat auch Prof. Hajo Funke, derzeit in vielen Medien präsent, Ende des Jahres in einem Offenen Brief an Landesregierung und Landtag "gegenüber gewalttätigem und rechtsterroristischem Rechtsextremen" angemahnt.

MdL Throm legt Wert auf die Feststellung, dass es hier nichts zu verharmlosen oder zu beschönigen gebe, aber auch nichts zum Übertreiben oder gar zum Schlechtreden von Heilbronn: "Funke irrt sich - mehr kann ich als Mitglied des Innenausschusses aus Gründen der Geheimhaltung nicht sagen."