Von Andreas Böhme, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Eigentlich sollte es zur Kommunalwahl fertig sein, nun stehen zumindest die Eckpunkte: Die Landesregierung und die Opposition wollen gemeinsam Lokalpolitik transparenter machen und mehr Bürgerwillen zulassen.

Im Grundsatz soll es ein großes, von allen vier Landtagsparteien getragenes Kompromisspaket sein, das Innenminister Reinhold Gall (SPD) nun auf den Weg gebracht hat. Monatelang wurde um Formulierungen und Quoten gerungen, denn immerhin ist eine Änderung der Landesverfassung vonnöten, und dazu braucht es mehr Stimmen als nur die grün-roten der Regierungsparteien.

Wichtigstes Detail des neuen Gesetzes, das als Entwurf noch gar nicht vorliegt und deshalb erst im kommenden Jahr den Landtag passieren soll, ist eine moderate Absenkung der Anforderungen für Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Bislang muss eine Bürgerinitiative mindestens zehn Prozent aller Wahlberechtigten hinter sich bringen, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Dieses Quorum wird auf sieben Prozent gesenkt. Soll der Bürgerentscheid erfolgreich sein, müssen derzeit noch 25 Prozent der Wahlberechtigten dafür stimmen, künftig reichen 20 Prozent.

Die Grünen hätten die Quote am liebsten ganz abgeschafft. Dies ist in Bayern der Fall, und dennoch, so Regierungschef Winfried Kretschmann, gehen die Bayern behutsam mit dem Instrument um, seit Staatsgründung wurde erst ein gutes halbes Dutzend Bürgerentscheide durchgeführt. Bei einer Volksabstimmung schließlich, die zuletzt für das Infrastrukturprojekt Stuttgart 21 im ganzen Land abgehalten wurde, soll das Zustimmungsquorum von 33 auf ebenfalls 20 Prozent abgesenkt werden.

Ob die grüne Basis, die die Landesregierung zuförderst zu dieser Novelle gedrängt hat, mit dem Ergebnis zufrieden sein wird, ist ungewiss. Kretschmann selbst gibt sich verhalten: "In der Politik muss man sich von Lob, Anerkennung und Dank freimachen, sonst wird man nur enttäuscht."

Mit dem neuen Gesetz einher geht auch eine Stärkung der Jugendvertretungen, die es in einzelnen Kommunen gibt. Diese Jugendparlamente sollen künftig ein erweitertes Antrags- und Anhörungsrecht bekommen. Für Fraktionen in Gemeindeparlamenten gelten ebenfalls Erleichterungen bei Anträgen und bei der Budgetierung, Ausschüsse sollen weitgehend öffentlich tagen und Unterlagen ins Netz gestellt werden. Gemeinderätinnen übrigens dürfen künftig Aufwendungen geltend machen, wenn sie während der Gremiensitzungen ihre Kinder betreuen lassen.

Das Mehr an direkter Demokratie gefährde die parlamentarisch-repräsentative nicht, glaubt Gall. Die Änderungen seien überdies so ausbalanciert, dass auch die Interessen der Kommunen an stabiler Arbeit berücksichtigt sind.

Kritik äußerte Peter Hauk, Vorsitzender der CDU-Fraktion. "Die heute vorgestellten Eckpunkte zur Änderung der Kommunalverfassung gehen weit über das hinaus, was in der mühsam erarbeiteten interfraktionellen Vereinbarung aller Fraktionen des Landtages beschlossen wurde", so Hauk. Er kritisierte einen "schlechten parlamentarischen Stil".