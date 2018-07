Marie-Luise Többens, Ernährungswissenschaftlerin am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen Heilbronn, informiert über Ernährung bei Krebs. Foto: SLK

Heilbronn. (rnz) In einer Veranstaltung der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Heilbronn-Franken hat Marie-Luise Többens, Ernährungswissenschaftlerin am SLK-Klinikum am Gesundbrunnen, kürzlich demonstriert, was Patienten praktisch tun können, um Mangelernährung bei Krebserkrankungen entgegenzuwirken.

"Bau einer Ritterrüstung oder wie man Trinknahrung schmackhaft macht" lautete das Thema des Kurses. Die Betroffenen sollten gestärkt werden, um mit einer "Ritterrüstung" aus richtiger Ernährung für den Kampf gegen die Krebserkrankung gewappnet zu sein.

Oftmals sei es ein großes Problem, dass die Patienten schon bei Diagnosestellung massiv an Gewicht verloren haben, sagt Többens. Dadurch gehen Krebspatienten bereits geschwächt in die Therapiemaßnahmen und der Ernährungszustand verschlechtert sich aufgrund der Nebenwirkungen, Schmerzen und Angst weiter. Dies verringert die Lebensqualität, die Therapietoleranz und letztlich auch die Überlebenschancen des Patienten.

Zudem stört die Erkrankung bei einigen Krebsarten die Hunger- beziehungsweise Sättigungsregulation. Die Patienten haben keinen Appetit mehr oder sind nach wenigen Bissen schon wieder satt. Viele Patienten beschreiben diesen Zustand wie einen Kater ohne Kopfschmerzen, weiß Többens. Bausteine der Ernährungstherapie seien Eiweißpulver sowie hochkalorische Trinknahrung. Diese gebe es in verschiedenen Geschmacksrichtungen - so richtig gut schmecke sie vielen Patienten trotzdem nicht. Eine Möglichkeit sei es, so die Referentin, Trinknahrung und Eiweißpulver in leckeren Gerichten zu verstecken. Wie das geht, erfuhren die Kursteilnehmer im praktischen Teil. "Neutrale Trinknahrung kann zu Himbeer- oder Gurkenshakes oder Suppe verarbeitet werden", nennt Többens Beispiele.

Daneben war aber auch die so genannte "künstliche Ernährung" Thema im Kurs. "Viele Menschen denken bei dieser Kost, an die letzten, lebensverlängernden Maßnahmen." Gerade bei einer Krebserkrankung kann künstliche Ernährung jedoch sehr sinnvoll sein. Die Teilnehmer nahmen die vielen praktischen Anregungen dankbar auf. "Uns hat der Kurs gezeigt, wie wichtig eine gute Ernährung im Rahmen der Behandlung ist", berichtete ein Ehepaar. "Das Thema Appetitlosigkeit ist ein ganz großes Problem", bestätigte ein anderes Ehepaar. "Der Bedarf an Ernährungsberatung und Schulungen für Krebspatienten und ihre Angehörigen ist riesengroß", so das Fazit aus dem ersten Kursangebot in Heilbronn.

Fi Info: Psychosoziale Krebsberatungsstelle Heilbronn, Tel.: 07131/932480 oder per E-Mail: info@slk-krebsberatung.de