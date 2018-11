Stuttgart. (dpa/lsw) Nach einem ungemütlichen Pfingstwochenende bleibt das Wetter im Südwesten auch in den kommenden Tagen durchwachsen. «Es ist kein Hochdruckgebiet in Sicht, deswegen gibt es diese Woche keinen Sommer», sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Dienstag ziehen demnach immerhin die Wolken des Pfingst-Unwetters weg und bringen in der zweiten Tageshälfte am Oberrhein sogar 17 Grad mit Sonnenschein. Auch der Mittwoch startet freundlich, bis mittags von Westen Wolken über Baden-Württemberg ziehen sollen. Dann kann es wieder stark regnen - inklusive Gewittern. Donnerstag regnet es für längere Zeit kräftig. Freitag und Samstag dominiert ebenfalls der Regen. Die Temperatur gehen zum Wochenende aber nach oben mit 20 bis 25 Grad.