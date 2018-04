Stuttgart. (dpa-lsw) Am Wochenende bleibt der Himmel grau - eine Besserung ist erst ab Mittwoch zu erwarten. Während der Samstag vorerst eher trocken bleibt, wird der Sonntag regnerisch und grau, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Mild ist es aber: Die Höchsttemperaturen am Samstag liegen demnach bei 20 Grad, am Sonntag sind maximal 15 Grad drin. Anfang der Woche rechnen die Meteorologen mit Regenwetter und kühleren Temperaturen. In der Nacht zum Mittwoch kann es sogar zu Frost kommen. Erst danach erwarten die Experten wieder etwas Sonne bei Temperaturen von bis zu 18 Grad.