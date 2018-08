Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Sechs Bundestagsabgeordnete mehr, das beste Ergebnis aller CDU-Landesverbände und dann auch noch ein Umfragetief für die Konkurrenz: Grün-Rot im Land erstmals wieder ohne Mehrheit. Keine Frage, die Düsternis im christdemokratischen Jammertal hat sich in den letzten Monaten erstaunlich aufgehellt.

Doch der Weg zurück an die Macht ist nach dem tiefen Absturz 2011 mitnichten so eben, wie es die Zahlen suggerieren. Zur November-Umfrage gehörte auch, dass zwei Drittel der CDU-Anhänger das von Kretschmann und Schmid regierte Land auf gutem Wege sehen. Grün-rote Fehler zusammen mit einer von der Opposition befeuerten Wechselstimmung müssten schon dazu kommen, damit wieder ein Schwarzer in die Villa Reitzenstein zieht.

Aber wie läuft der Entscheidungsprozess vor der Wahl? Die Quasi-Bewerbung des Landesvorsitzenden Thomas Strobl am Wochenende hat die Frage nicht ausgelöst, ihr aber unerwartet früh Wucht gegeben. Und dann ist es noch lange nicht ausgemacht, dass die Christdemokraten am Ende mit ihrem von den Mitgliedern gewählten Herausforderer an der Spitze alle am selben Strang ziehen.

Denn den unumstrittenen, einzig denkbaren Spitzenkandidaten (von einer Kandidatin ist weit und breit nichts zu sehen) gibt es nicht. Als die CDU noch dauerregierte war das Amt des Fraktionsvorsitzenden noch das Sprungbrett ins Staatsministerium. Dem eher glücklos lavierenden Peter Hauk aber trauen das inzwischen die wenigsten zu. Der Fraktion fehlt Biss, Kreativität, Teamgeist, was nicht ganz gerecht, aber auch nicht grundlos Hauk zugeschrieben wird. Noch aber hat man nicht gehört, dass Hauk sich aus dem Rennen nehmen will.

Dazu kann es schneller kommen, als gedacht. Dann nämlich, wenn der populäre und ehrgeizige Landtagspräsident Guido Wolf, wie viele Fraktionäre hoffen, am 8. April erst Hauk bei den turnusmäßigen Wahlen zur Fraktionsführung ablöst, um sich dann als Bewerber für die Spitzenkandidatur zu profilieren. Dahinter steht die richtige Analyse, dass der fernab vom politischen Getümmel dichtende Ex-Landrat nur an der Oppositionsfront beweisen kann, ob er denn über die inhaltliche, intellektuelle und rhetorische Schlagkraft verfügt, mit der dem politischen Gegner erfolgreich Paroli geboten werden kann.

Der Politprofi Thomas Strobl, mittlerweile Merkels Vize in der Partei und Kauders Stellvertreter in der Bundestagsfraktion, braucht keine neue Bühne. Als Landesvorsitzender kann er sich gutschreiben, die verkrustete CDU in Umgang und Inhalt inzwischen ein Stück weit geöffnet zu haben. Er kann auch deutlich mehr als den zuspitzenden Haudrauf, den er vor allem als Mappus' Generalsekretär nicht immer treffsicher gab.

Die CDU steht vor einer Gratwanderung. Schaut man sich die schwierige Gemengelage an, ist klar, dass es um die Quadratur des Kreises geht, sollten sich die drei Herren nicht irgendwie einigen. Schon die Rochade an der Fraktionsspitze droht schwerste Verletzungen auszulösen, weil Hauk dann zurück ins Glied muss.

Und ein Zweikampf Strobl-Wolf birgt die Gefahr, dass sich hinter den sehr verschiedenen Typen die jeweiligen Mitstreiter in Lagern verschanzen. Eine streitende Partei aber mögen die Anhänger nicht.