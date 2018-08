Stuttgart. (dpa-lsw) Die Aufnahme von syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen verläuft schleppend. Bislang sind weniger als tausend Personen nach Baden-Württemberg gekommen, wie ein Sprecher von Innenminister Reinhold Gall (SPD) am Freitag in Stuttgart mitteilte. Als Grund für die geringe Zahl wurde die zäh verlaufende Vergabe der Visa im Libanon genannt. Das Land hat seit Beginn des Bürgerkriegs im Nachbarland 2011 bereits mehr als eine Million Flüchtlinge aufgenommen - so viele wie kein anderer Staat.

Gall unterstützte den Vorstoß von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) für eine großzügige Aufnahme von weiteren syrischen Flüchtlingen in Deutschland. Er würde es begrüßen, aus humanitären Gründen ein weiteres Bundesprogramm aufzulegen, sagte der Stuttgarter Ressortchef. Das Thema werde auch bei der Innenministerkonferenz Mitte Juni in Bonn eine wichtige Rolle spielen.