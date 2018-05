Weinsberg. (pol/nb) Im Verdacht mit einem Hammer auf einen 42-Jährigen eingeschlagen und diesen dabei schwer verletzt zu haben, steht derzeit ein 46-jähriger Mann. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war es am Samstagmorgen in einer Weinsberger Gaststätte, in der die beiden Männer zusammen ein Zimmer bewohnen, zu einem Streit gekommen. Der Ältere verließ daraufhin den Raum. Vermutlich gegen 11.50 Uhr kehrte er zurück und schlug mehrfach mit einem Hammer auf den 42-Jährigen ein, der zu diesem Zeitpunkt schlief. Dabei erlitt dieser massive Verletzungen am Kopf. Im Anschluss flüchtete der 46-Jährige aus der Unterkunft. Dem Schwerstverletzten gelang es noch selbst, den Notruf zu wählen. Wenig später wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Vom mutmaßlichen Täter fehlte zunächst jede Spur. Die mögliche Tatwaffe fanden Polizeibeamte bei einer Absuche in der Nähe der Gaststätte. Im Rahmen weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen wurde es immer wahrscheinlicher, dass sich der Gesuchte in einer Asylbewerberunterkunft in Alpirsbach / Kreis Freudenstadt aufhält. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Sonntagmorgen gegen 7.25 Uhr gelang es Freudenstädter Polizeibeamten, den 46-Jährigen festzunehmen. Er hatte versucht, sich unter einem Bett, mit einer Decke zugedeckt, zu verstecken. Durch die Staatsanwaltschaft wurde beim Heilbronner Amtsgericht ein Haftbefehl beantragt. Dieser wurde erlassen, worauf der Tatverdächtige am Montag einem Haftrichter vorgeführt wurde. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der 46-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.