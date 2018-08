Heidelberg/Stuttgart. (sös/lsw) Bleibt der erste grüne Ministerpräsident an der Macht? Oder geht die Staatskanzlei nach nur fünf Jahren zurück an die CDU? Und kommt die schwächelnde SPD noch auf die Beine? Die Landtagswahl am 13. März in Baden-Württemberg verspricht viel Spannung.

Hintergründe:

> Wähler und Parteien: Rund 7,7 Millionen Menschen sind wahlberechtigt. 2011 lag die Wahlbeteiligung bei 66,3 Prozent. Nun treten 22 Parteien mit 792 Bewerbern zur Wahl an. Zudem gibt es 3 Einzelbewerber. Nur acht Parteien treten in allen 70 Wahlkreisen mit einem eigenen Bewerber an - die vier bereits im Landtag vertretenen Parteien CDU, Grüne, SPD und FDP sowie die Linke, die Republikaner, die Alternative für Deutschland (AfD) sowie die Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa).

Schwarzes Land, grüne Städte Ein Überblick über die bisherigen Hochburgen der einzelnen Parteien: > CDU (2011: 39,0 Prozent): Auf der Schwäbischen Alb könnte man einen Besenstil schwarz anmalen - er würde gewählt, heißt es spöttisch. Tatsächlich hat die Union ihre besten Ergebnisse stets auf der Alb: Über 50 Prozent lag sie bei der Landtagswahl 2011 in Ehingen (51,0), Biberach (50,7) und Sigmaringen (50,2). Traditionell schlecht die großen Städte: Im Wahlkreis Freiburg II reichte es vor fünf Jahren nur zu 22,8 Prozent. > Grüne (24,2 Prozent): Wo die CDU schwach ist, da sind die Grünen stark: Die Partei punktete 2011 vor allem in den Unistädten. 42,5 Prozent der Stimmen holten die Grünen im Wahlkreis Stuttgart I, 39,9 Prozent in Freiburg II, 36,7 in Heidelberg. Ihre Schwachstellen hatten die Grünen im Wahlkreis Neckar-Odenwald mit nur 14,6 Prozent. > SPD (23,1 Prozent): Die Sozialdemokratie sitzt in den Städten. In der "Arbeiterstadt" Mannheim sind oft Werte über 30 Prozent drin, vor fünf Jahren waren es im Wahlkreis Mannheim I noch 34,2 Prozent. Aber auch den Rhein rauf stand die SPD gut da: In Rastatt gab es 29,9 Prozent der Stimmen. In Stuttgart schwächelt die SPD, seit die Grünen dort so gut sind. > FDP (5,3 Prozent): Der Rems-Murr-Kreis vor den Toren Stuttgarts gilt als die FDP-Hochburg schlechthin: Hier waren die Liberalen bei früheren Wahlen schon deutlich zweistellig, knackten bei der Bundestagswahl 2009 die 20-Prozent-Marke. Im Wahlkreis Schorndorf fuhr die FDP auch 2011 mit 8,4 Prozent ihr bestes Ergebnis ein.

> Stimmabgabe und Direktkandidaten: In Baden-Württemberg hat der Wähler nur eine Stimme, darf also auf seinem Wahlzettel nur ein Kreuz machen. Damit votiert er für den Direktkandidaten seines Wahlkreises. Insgesamt gibt es davon 70.

> "Zweitmandate": Mindestens 120 Abgeordnete gibt es im Landtag - also mehr als Wahlkreise. Die abgegebene Wählerstimme wird daher zugleich für die proportionale Sitzzuteilung einer Partei im Landtag gezählt. So ziehen mindestens 50 Kandidaten, die nicht direkt gewählt wurden, in den Landtag ein. Diese Zweitmandate werden in einem Verfahren errechnet, das vereinfacht dargestellt so aussieht: Zunächst werden die für die einzelnen Parteien ermittelten Gesamtzahlen nach einer bestimmten Rechenmethode auf die vier Regierungsbezirke (Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen) verteilt. Soweit den Parteien nach Abzug der Erstmandate noch Sitze zustehen, kommen diejenigen nicht direkt gewählten Bewerber zum Zug, die innerhalb des Regierungsbezirks die höchsten prozentualen Stimmenanteile erreicht haben.

> Überhang- und Ausgleichsmandate: Überhangmandate entstehen dann, wenn eine Partei in einem der vier Regierungsbezirke mehr Direktmandate erreicht hat, als ihr nach dem prozentualen Gesamtergebnis dort zustehen. Sind "zu viele" Abgeordnete einer Partei in einem Regierungsbezirk gewählt, bekommen die anderen Parteien in diesem Bezirk zum Ausgleich ebenfalls weitere Mandate - die sogenannten Ausgleichsmandate.

> Der Landtag bisher: Bislang sind vier Parteien im Landtag vertreten - und 138 Abgeordnete. Auf die beiden Regierungsfraktionen entfallen 71 Mandate (Grüne 36, SPD 35). Die CDU hat 60 Mandate, die FDP 7.

> Die Spitzenkandidaten: Spitzenkandidat der Grünen ist Ministerpräsident Winfried Kretschmann (67). Für die SPD tritt der derzeitige Vize-Regierungschef und Landesvorsitzende Nils Schmid (42) an. CDU-Herausforderer ist der Landtagsfraktionschef Guido Wolf (54). Bei der FDP ist Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke (54) das Aushängeschild. Die Linke schickt ein Duo aus Bundeschef Bernd Riexinger (60) und der Mannheimer Stadträtin Gökay Akbulut (33) ins Rennen. Die AfD setzt auf ihren Landes- und Bundeschef Jörg Meuthen (54).

> Die Koalitionsoptionen: Laut den letzten Umfrageergebnissen ist unklar, ob Grün-Rot seine Mehrheit behaupten kann. Für ein Bündnis aus CDU und SPD reicht es nicht. Da niemand mit der rechtspopulistischen AfD zusammenarbeiten will, wären eine Koalition aus Grünen und CDU, eine Ampel aus Grünen, SPD und FDP oder ein Bündnis aus CDU, SPD und FDP möglich. Allerdings gibt es jeweils Einschränkungen: Grün-Schwarz hatte zwischenzeitlich CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf ausgeschlossen. Inzwischen legt er sich nicht mehr so eindeutig fest. Die Liberalen wiederum hatten Ende Februar verkündet, eine grün-geführte Ampelkoalition könne man sich "nicht vorstellen".