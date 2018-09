Trauer um die Opfer. Am Tag nach dem Amoklauf liegen vor der Albertville-Realschule in Winnenden Hunderte Blumen und Kerzen. Foto: dpa

Von Tatjana Bojic

Stuttgart. Sein pubertierender Sohn hat vor knapp fünf Jahren an seiner früheren Schule und auf der anschließenden Flucht ein Massaker mit 16 Toten angerichtet. Der Vater trägt dafür eine Mitschuld, entschied das Landgericht Stuttgart in zwei Prozessen. In einem Revisionsverfahren wurde seine Strafe auf eineinhalb Jahre auf Bewährung gekürzt. Der Vorsitzende Richter legte Jörg K. damals nahe, das Urteil anzunehmen. "Sie sollten sehen, was Sie sich, Ihrer Familie und den Angehörigen der Opfer antun, wenn das Verfahren in die nächste und nächste und nächste Runde geht."

Wer ist dieser Mann, der in beiden Prozessen nur durch Schweigen auffiel? Nach Auskunft seines Anwalts, Erik Silcher, ist Jörg K. (55) ein gebrochener Mann und völlig mittellos. "Er ist kein Mensch, der Gefühle nach außen trägt. Moralisch fühlt er sich extrem verantwortlich, juristisch aber nicht." Wegen der horrenden Prozesskosten habe er seine Firma verkaufen müssen, arbeite seither dort nur noch als Angestellter. Das gemeinsame Domizil der Familie in der Nähe von Winnenden sei zwar verkauft worden, aber mit Schulden belastet gewesen. Von daher sei nichts übriggeblieben.

Nach Auskunft der Stadt Winnenden waren die Eltern des Amokläufers nicht im Ansatz bereit, für die bei dem Amoklauf entstandenen Schäden aufzukommen. Sie hätten alle Vorschläge abgelehnt. "Dabei wären die Stadt Winnenden und die Unfallkasse Baden-Württemberg bereit gewesen, den Eltern bei der Schadensregulierung sehr weit entgegenzukommen", hieß es aus dem Gemeinderat, der deshalb beschloss, die Eltern zu verklagen. Zuletzt hätte sich die Stadt mit 750.000 Euro zufriedengegeben. Obwohl sich die Schäden auf rund 9,5 Millionen Euro belaufen sollen.

Der Anwalt der Stadt, Jens Rabe, hat für den Vater des Amokläufers kein Verständnis: "Mal wieder igelt er sich ein, und versucht nicht, eine menschliche Lösung zu finden. Dieser Mann hätte die Chance gehabt, endlich reinen Tisch zu machen."

Jörg K. hat aber Klage gegen das Zentrum für Psychiatrie in Weinsberg eingereicht. Er will damit die Übernahme von Schadenersatzforderungen erreichen. Der Hintergrund: Die Klinik habe ihm nicht von der Gefahr berichtet, die von seinem Sohn ausging. Den Ärzten des Klinikums wirft Silcher vor, sie hätten bei Sitzungen von Mai bis September 2008 die Gefahr erkennen können, die von Tim K. ausging. Er hatte von Hass gesprochen und Tötungsfantasien geäußert.

Einen tieferen emotionalen Zugang zu seinem Sohn hatte Jörg K. angeblich nicht, aber möglicherweise eine ähnliche Art, persönliche Defizite zu kompensieren. So interpretieren die Gutachter das kleine Arsenal an Gewehren und Pistolen sowie Tausende Schuss Munition, die der Vater zu Hause aufbewahrte. Dass er mit seinem Sohn zum Schießtraining mit der späteren Tatwaffe ging, obwohl er von psychischen Problemen wusste, könnte unter Sprach- und Hilflosigkeit zu verbuchen sein: Wenn schon kein Gespräch über seelische Nöte möglich war, wollte der Vater seinen Sohn wohl wenigstens unter Leute bringen.

Auch sonst versuchten die Eltern, dem kontaktarmen Tim all seine Wünsche zu erfüllen, wie die Softair-Pistole vom Typ Beretta. Mit einer echten Pistole diesen Typs richtete er am 11. März 2009 in Winnenden und Wendlingen ein Blutbad an.