Aachen. (dpa) Die Firma Ibis warnt vor dem Verzehr bestimmter Milchbrötchen, weil sie Glassplitter enthalten könnten. Betroffen sei das Produkt "IBIS 12 Original französische Milchbrötchen 480 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26. Februar 2014, teilte die Ibis Backwarenvertriebs GmbH am Samstag in Aachen mit. Die Brötchen würden ausschließlich über Aldi Süd in Teilen von Baden-Württemberg, in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Großraum Würzburg und dem Großraum München vertrieben. Das Unternehmen habe das beanstandete Produkt vom Markt genommen. Kunden, die die Brötchen gekauft haben, könnten diese in allen Aldi-Süd-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.