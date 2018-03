Stuttgart. (dpa) Hoch «Walburga» treibt die Temperaturen in Deutschland weiter hoch. Für Baden-Württemberg gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag die erste Hitzewarnung dieses Jahres aus: Eine Temperatur bis 35 Grad bedeutet nach Angaben der Meteorologen eine starke Wärmebelastung für den menschlichen Organismus. Fast überall in Deutschland besteht zudem hohe Waldbrandgefahr, im Osten wurde die höchste Stufe auf der fünfteiligen Skala ausgerufen.

Die Wetterexperten rechnen am Abend vereinzelt mit Gewittern und teilweise heftigen Niederschlägen im Südschwarzwald und teilweise im Bereich der Schwäbischen Alb. Nach der Hitze wird es am Wochenende eine Idee kühler: Am Samstag werden im Südwesten Temperaturen von bis zu 33 Grad erwartet. In den Höhenlagen der Schwäbischen Alb und des Schwarzwalds steigt das Thermometer auf 27 Grad an. Etwas mehr Entspannung gibt es dann am Sonntag. Dann werden nur noch Temperaturen zwischen 22 und 29 Grad erwartet.

Für die Hitze sorgt Hoch «Walburga». Mit dem Namen hat es etwas besonderes auf sich. Ihr Ehemann habe ihr das Hoch zum 60. Geburtstag geschenkt, sagte die Namenspatin am Freitag in einem Telefongespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der sei aber erst Mitte Juli.

Bestellt habe ihr Mann das Hoch schon im vergangenen Winter und ihr zu Weihnachten geschenkt, sagte Walburga. «Man kann das ja nicht genau planen. Aber der Buchstabe W kommt erfahrungsgemäß im Mai oder Juni und noch einmal im November. Aber wer braucht da noch ein Hoch?»

Auf ihren Namen sei das Hoch vom Institut für Meteorologie der FU Berlin am 2. Juni getauft worden. «Da habe ich eine Mail bekommen. Und ich werde über die Entwicklung per Mail weiter informiert.» Am Samstag solle es noch mal heiß werden. «Und dann vertreibt mich Lothar.»