(end) Wahlsensation in Heilbronn: Das erwartete Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl in der Käthchenstadt zwischen Harry Mergel (SPD) und dem von der CDU/FDP unterstützten Martin Diepgen gab es nicht.

Bereits im ersten Wahlgang hat der bisherige Kulturbürgermeister Mergel mit 55,9 Prozent und 18.915 Stimmen die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Martin Diepgen erhielt 31,4 Prozent der gültigen Stimmen (10.629). Für Jürgen Mosthaf votierten neun Prozent (3051). Weit abgeschlagen die weiteren Bewerber: Rolf Rinkenauer erzielte 2,4 Prozent und Björn Brett 1,3 Prozent.

Eigentlich war man am Neckar von einem zweiten Gang zur Wahlurne am 30. März ausgegangen, doch Harry Mergel machte mit seinem deutlichen Vorsprung die Sache am Sonntag perfekt.

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings der oft als historisch bezeichneten Oberbürgermeisterwahl anhaften: Lediglich 39 Prozent der 87.144 Wahlberechtigten Heilbronner gingen am Sonntag zur Wahl. 2007, als es um die Bestätigung des Amtsinhabers Helmut Himmelsbach ging, waren es 31,7 Prozent.

Auch deshalb etwas mit Unverständnis quittiert, da erstmals auch 8400 EU-Bürger und Jugendliche ab 16 Jahren über den Nachfolger von Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach abstimmen durften. Der bisherige OB, der seit 1999 auf dem Heilbronner Rathaus regiert, geht im Frühjahr in Ruhestand.

Mergels stärkster Rivale, Martin Diepgen, nahm seine Niederlage mit Fassung: Er gratulierte dem neuen Mann auf dem Chefsessel zu dessen beispiellosen Wahlergebnis. Mergel bot seinerseits dem Unterlegenen symbolisch die Hand: "Es geht ab sofort nicht mehr um Diepgen oder Mergel, sondern nur noch um Heilbronn". Mergel dankte neben seiner Familie auch den zahlreichen Freunden, die ihn unterstützt haben.