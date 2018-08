Vor dem SPD-Landesparteitag am Samstag in Wiesloch nimmt der Rückenwind für das von Innenminister Gall (SPD) favorisierte Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen zu. Foto: dpa

Wiesloch/Mannheim. (dpa/lsw) Vor dem SPD-Landesparteitag an diesem Samstag bekommt Innenminister Reinhold Gall (SPD) Rückenwind für sein geplantes Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen. Die Oberbürgermeister Mannheim und Ulm sprachen sich nun für so ein Verbot aus. Der SPD-Parteitag in Wiesloch muss entscheiden, ob die Kommunen Alkoholverbote an öffentlichen Plätzen verhängen können und die Regierung das Polizeigesetz entsprechend ändern soll. Wie die Delegierten abstimmen, ist nicht absehbar.

Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner (SPD) unterstützt Galls Position, der sich der SPD-Landesvorstand angeschlossen hat. Gönner sagte: «Ich halte das für einen wichtigen und vor allem richtigen Vorstoß. Wir haben in den Städten vermehrt Probleme mit exzessivem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum.» Der Städtetag sowie alle größeren Städten setzten sich ebenfalls für das Verbot ein. Er sieht gute Chancen für Galls Vorstoß. Die Kommunen würden das angestrebte Verbot sehr behutsam und sorgfältig einsetzen. «Das ist kein Angriff auf Alkohol trinkende Jugendliche», sagte Gönner in Richtung Jusos, die das Verbot mit ihrem Antrag auf dem Parteitag verhindern wollen. Der exzessive Konsum auf Plätzen sei ein Problem über Altersgrenzen hinweg.

Auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) sagte: «Ich unterstütze die Einrichtung eines örtlich und zeitlich beschränkten Alkoholverbots.» Selbstverständlich seien die Hürden so anzulegen, dass Freiheitsrechte nicht unangemessen eingeschränkt werden. Ein Verbot könne Vorbeugung nicht ersetzen, «aber es kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, erhebliche Störungen und Belastungen zu unterbinden».

Die Antragskommission für den SPD-Parteitag hat sich bereits auf die Seite der Jusos geschlagen und sich dagegen ausgesprochen, dass Kommunen die Möglichkeit bekommen, zeitlich begrenzte Verbote auszusprechen. Dies ist aber lediglich eine Empfehlung, an die der Parteitag nicht gebunden ist. Nach Galls Vorstellung sollen die Städte den Alkoholkonsum auf öffentlichen Plätzen verbieten können. Dabei wird vor allem an die Nächte zum Samstag und Sonntag und vor Feiertagen gedacht. Bereits 2009 hatte der SPD-Parteitag über das Thema abgestimmt. Damals bekam der Juso-Antrag eine Mehrheit.

Auch bei den Grünen gab es zuletzt unterschiedliche Positionen. Beispielsweise lehnt der Landesvorsitzende Chris Kühn lehnt ein Alkoholverbot ab - einige grüne Stadtoberhäupter sind aber dafür. Sollte die SPD am Samstag für ein Alkoholverbot votieren, werden sich die Grünen auf ihrem Parteitag Ende November/Anfang Dezember ebenfalls mit dem Thema beschäftigen, sagte ein Grünen-Sprecher.

SPD-Parteitag in Wiesloch