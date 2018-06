Killer/Süßen/Siehdichfür. (lsw) Beim Vorbeifahren mit dem Auto noch schnell ein Bild am Ortseingang knipsen oder gleich das ganze Schild mitnehmen: Gemeinden wie "Sommerloch" in Rheinland-Pfalz oder "Fucking" in Oberösterreich sind ihres Namens wegen längst Touristen-Attraktionen. Auch in Baden-Württemberg lässt sich die eine oder andere Ortschaft mit Schmunzel-Faktor finden.

Killer: Verschlafen liegt das Dorf im Zollernalbkreis an einem Hang auf der Schwäbischen Alb. Doch Straftäter sind hier nicht zuhause. Der Ursprung des Ortsnamens stammt von der Bezeichnung "Kilwilar" ab, der Kirche auf dem Weiler. Damals wie heute beherberge das Dorf die einzige Kirche im Tal, sagt Ortsvorsteher Josef Pfister. Von Kriminalität wolle er nichts wissen. "Wir sind ein friedliebendes Dorf." Mit Problemen hat er dafür von außerhalb zu kämpfen: "Jedes Mal, wenn unser Ort irgendwo erwähnt wird, fehlt kurz darauf ein Ortsschild. Eins steht sogar in Arizona, USA." Wie viele Schilder schon geklaut worden seien, wisse er nicht: "Ich habe aufgehört zu zählen." Außer Elektroschocks sei auch schon alles versucht worden, um die Schilder zu befestigen. Stolz ist Pfister dagegen auf das örtliche Peitschen-Museum, das es sogar in das "Guinness Buch der Rekorde" geschafft hat. "Früher gab es kaum einen Haushalt, der keine Peitschen gefertigt hat." Das Museum ist einzigartig in Deutschland.

Süßen / Kuchen: Knapp 100 Kilometer entfernt liegt Süßen im Kreis Göppingen im Filstal. Erwähnt wurde die Stadt erstmals 1071 als "Siezun". Das bedeute so viel wie "Weideland", sagt Pressesprecher Ignazio Ceffalia. Die Einwohner würden auch nicht die "Süßen", sondern "Süßener" genannt. Bekannt ist die Stadt nicht nur als Geburtsort des Bambis, sondern auch durch einen besonderen Mann: John (Johann) Jakob Bausch. Der damals junge Bursche wanderte im 19. Jahrhundert nach Amerika aus und gründete das Optiker-Imperium "Bausch & Lomb". Er entwickelte unter anderem Flieger-Brillen für Kampfpiloten im Ersten Weltkrieg - die Geburtsstunde der Ray-Ban-Sonnenbrillen. Die ersten Satellitenbilder vom Mond machten Kameras mit seinen Linsen. Heute ist die Firma nach eigenen Angaben der weltweit größte Hersteller von Augenpflege-Produkten.

Direkt neben Süßen liegt die Gemeinde Kuchen im Kreis Göppingen. An eine bewusste Namensgebung glaubt Ceffalia aber nicht: "Ich glaube kaum, dass es zwei Konditoren gab, die Streit hatten und der eine hat sich Süßen genannt und der andere Kuchen", sagt er und lacht. Neben Süßen und Kuchen befindet sich übrigens auch noch der Ort Gingen an der Fils. Im Volksmund gebe es deshalb den Spruch "Wir Gingen Süßen Kuchen essen."

Siehdichfür: Mitten im Schwarzwald leben behütet die Bewohner von Siehdichfür im Kreis Calw. Das 100-Seelen-Dorf gehört zur Gemeinde Oberreichenbach und zählt etwa 30 Häuser. Laut Überlieferung ritt der König von Stuttgart dort einst durch die Alte Badstraße, die für ihre Wegelagerer bekannt war. So soll der Ort zu seinem Namen gekommen sein, sagt Bürgermeister Karlheinz Kistner. "Sieh dich vor, vor Siehdichfür." Eine Besonderheit ist das neue Feuerwehrhaus. "Es ist der Mittelpunkt unserer Teilorte." Das seien 70 Feuerwehrmänner aus den umliegenden Dörfern auf 100 Einwohner. Der 20-jährige Sebastian Richter ist hier aufgewachsen: "Wenn ich den Leuten erzählt habe, wo ich wohne, hab ich immer gesagt, dass das direkt neben Igelsloch liegt. Die meisten haben dann gelacht." Das Nachbardorf ist zu Fuß oder mit dem Bürgerauto erreichbar. Auf diese Idee ist Kistner besonders stolz: "Wir waren der Ursprung der Elektro-Bürgerautos. Von 8 bis 20 Uhr können die Einwohner - besonders ältere Menschen - nun von Igelsloch nach Siehdichfür fahren." Die Aktion gebe es mittlerweile sogar deutschlandweit.