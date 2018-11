Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Abgeordnete im Land und im Bund reizt das Oberbürgermeister-Amt. Aktuell versucht der SPD-Landtagsabgeordnete Martin Rivoir vom Hohen Haus aus das Ulmer Rathaus zu erobern. Ein Blick auf OB-Kandidaturen im Land zeigt, mal gelingt der Sprung den Mandatsträgern, mal nicht.

Der letzte Versuch liegt fünf Wochen zurück: Kai Schmidt-Eisenlohr, seit 2011 Mitglied der Grünen-Fraktion im Landtag und kommunalpolitisch bestens verankert in Wiesloch, stellte sich am 4. Oktober den Bürgern als Oberbürgermeister-Kandidat zur Wahl - doch die gaben dem rathauserfahrenen, parteilosen Dirk Elkemann den Vorzug. Schmidt-Eisenlohr holte zwar mit gut 45 Prozent ein sehr gutes Ergebnis, gegen den von einem von CDU, SPD, FDP und Wählervereinigungen gestützten Verwaltungsexperten aber hatte er das Nachsehen.

Von einer "massiven persönlichen Enttäuschung" spricht Landtagskollege Ulrich Lusche, wenn er an die Lörracher OB-Wahl im Juli 2014 denkt. Kurz zuvor noch mit einem "Rekordergebnis" erneut in den Gemeinderat gewählt, fand sich der Christdemokrat abgeschlagen auf dem dritten Platz wieder. Dennoch bedauert Lusche seine OB-Kandidatur nicht: "Ich hätte mir ewig vorgeworfen, es nicht probiert zu haben". Und die "unvergleichlich starke Stellung", die der OB nach der süddeutschen Ratsverfassung hat - Verwaltungschef und Vorsitzender des Gemeinderats - "ist eben schon sehr reizvoll", sagt der CDU-Abgeordnete.

In Karlsruhe machte der Mannheimer Frank Mentrup - damals Ettlinger SPD-Abgeordneter und Staatssekretär im Kultusministerium - klar gegen den örtlichen CDU-Bundestagsabgeordneten Ingo Wellenreuther das Rennen, als es im März 2013 um den OB-Sessel in Karlsruhe ging. Schon einmal wurde mit Otto Dullenkopf (CDU) 1970 ein Landtagsabgeordneter Oberbürgermeister in der Fächerstadt.

Mit dem Freiburger Landtagsabgeordneten Dieter Salomon gelang es den Grünen 2002, zum ersten Mal in Deutschland einen Großstadt-Oberbürgermeister zu stellen. Auch die Wiederwahl 2010 klappte. 2007 zog der Grüne Boris Palmer nach. Zunächst hatte der Abgeordnete 2004 erfolglos Anlauf genommen, Stuttgarts Stadtoberhaupt Wolfgang Schuster (CDU) abzulösen. Acht Jahre zuvor hatten mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Brechtken und dem grünen Bundestagsabgeordneten Rezzo Schlauch gleich zwei Mandatsträger erfolglos versucht, gegen Schuster zu gewinnen. Nach dessen Rückzug gelang es 2013 dann Fritz Kuhn vom Bundestag aus, erster Grüner OB in einer Landeshauptstadt zu werden.

Dagegen schaute die Stuttgarter Grünen-Abgeordnete und heutige Landtagsvizepräsidentin Brigitte Lösch in die Röhre, als im März 2010 in Ravensburg die Stimmen bei der OB-Wahl zusammengezählt wurden: Ihre 15 Prozent reichten nur für Platz drei. Mit dem SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel sitzt ein weiterer erfolgloser OB-Anwärter im Landtag: 1999 in Kornwestheim.

Fazit: Landtags- und Bundestagsabgeordnete werden mal Stadtoberhaupt, mal aber auch nicht.