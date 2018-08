Die Gebäude der Musikhochschulen Baden-Württembergs in Mannheim (o.l.), Stuttgart (u.l.), Trossingen (M), Freiburg (o.r.) und Karlsruhe (u.r.). Die Debatte über Einschnitte bei den Musikhochschulen im Südwesten zieht bundesweite Kreise. Foto: Uli Deck/Franziska Kraufmann/Patrick Seeger

Von Julia Giertz

Stuttgart. Nach monatelangem Streit um Einschnitte bei den Musikhochschulen in Baden-Württemberg deutet sich ein Lösungsweg an. Die von Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) angestrebten Einsparungen bei den Musikhochschulen können nach Auffassung der Rektoren durch eine stärkere Konzentration auf bestimmte Profile an den fünf Standorten erbracht werden. Dies wurde bei einer von den Koalitionsfraktionen von Grünen und SPD im Landtag organisierten Anhörung mit Hochschulrektoren, Vertretern von Kommunen, Studenten und Musikverbänden am Mittwoch in Stuttgart deutlich.

Der Chef der Landesrektorenkonferenz der Musikhochschulen, Hartmut Höll, sagte: "Wir müssen uns verabschieden vom Begriff der Vollhochschule, die alles anbietet, und zu einem Vollangebot für ganz Baden-Württemberg kommen." Dabei müssten Qualifizierungszentren an den einzelnen Standorten eine Rolle spielen, erklärte der Chef der Musikhochschule Karlsruhe. Dieser Gedanke könne eine Brücke sein, die die zerstrittenen Rektoren wieder zusammenführe.

Im Zwist über die vorgesehenen Einschnitte waren die Hochschulen in Trossingen und Mannheim aus der Landesrektorenkonferenz ausgetreten. Die beiden Standorte sind von den Plänen besonders betroffen. Dort will Bauer 500 Studienplätze und 50 Professorenstellen streichen, um vier bis fünf Millionen Euro einzusparen, etwa zehn Prozent der gesamten jährlichen Betriebskosten.

Mit seinen Kollegen aus Trossingen und Mannheim sowie den Rektoren aus Stuttgart und Freiburg will Höll in Kürze ein Treffen organisieren. Die Trossinger Rektorin Elisabeth Gutjahr verwies allerdings darauf, dass bei einer Einsparrunde 1998 schon einmal die Profile geschärft worden seien: "Wir sind alle schon jetzt keine Vollhochschulen mehr."

Bauer kündigte weitere Gespräche in Foren mit Experten und Studenten an. Da die Einsparungen erst nach Ablauf des Solidarpaktes II mit den Hochschulen im Jahr 2014 wirksam werden könnten, habe man Zeit zum Nachdenken, sagte die Ministerin. Diese Ankündigung Bauers sieht die CDU-Fraktion als Beweis dafür, "wie unüberlegt und überhastet sie im Sommer ihre Pläne durchsetzen wollte". Die Anhörung sei ein halbes Jahr zu spät gekommen, monierte der CDU-Kunst- und Wissenschaftsexperte Dietrich Birk. Bauer dürfe jetzt aber auch nicht auf Zeit spielen und darauf setzen, dass der Widerstand erlahme.

Zudem ist nach Bauers Worten vorgesehen, Daten und Erfahrungen zu sammeln, um zu wissen, wo die Absolventen der fünf Musikhochschulen im Land beruflich unterkommen. Die prekären Arbeitsverhältnisse, in denen viele Musiker landen, zählen zu den Argumenten, die aus Sicht der Ministerin und des Landesrechnungshofes eine Straffung rechtfertigen. Vielfach wurde auch angemahnt, das Kultusministerium müsse den künftigen Bedarf an Musiklehrern mit dem Ausbau der Ganztags- und Gemeinschaftsschulen beziffern. Verlässliche Zahlen seien Voraussetzung für eine sachliche Diskussion nach dem ersten Aufwallen der Emotionen.

Auslöser der Musikhochschul-Debatte waren Empfehlungen des Landesrechnungshofes, jeweils 20 Prozent der Kosten an jeder Hochschule einzusparen. Diese Rasenmähermethode lehnt nicht nur Bauer ab. Auch die Studentenvertreter wünschen stattdessen einen "Rasentrimmer", damit an den richtigen Stellen eingespart werde. Allerdings bestehe die Gefahr von Monokulturen, die interdisziplinäre Projekte unmöglich machten, warnte Andreas Fulda, Lehramtsstudent für Musik und Physik aus Mannheim.

Die Studenten haben nach eigenen Angaben schon 80 000 Unterschriften gegen die Pläne gesammelt. Auch der Vizepräsident des Landesmusikrates, Kord Michaelis, sprach sich gegen Sparteninstitute aus, "da die Verbindung zur übrigen Musikwelt fehlen würde".

Die Profildebatte zog die Frage nach der Grundausstattung von Musikhochschulen und Qualitätsmaßstäben nach sich. Für Grünen-Fraktionschefin Edith Sitzmann sind als Qualitätskriterien für eine Musikhochschule denkbar: Zahl der Stipendiaten, der Wettbewerbs-Gewinner, der angebotenen Ensembles, der ausländischen Studenten und der Bewerbungen. Sie und SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel betonten, es sei unverzichtbar, an allen Standorten künstlerische und pädagogische Angebote zu erhalten. Unterhalb dieser Vorgabe seien Differenzierungen möglich. Die beiden kündigten eine weitere Anhörung Anfang 2014 an.