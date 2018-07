Bis zu 35 000 Besucher werden zum diesjährigen Haigern Live erwartet. Geboten werden ihnen an vier Tagen insgesamt 20 Stunden Livemusik von 14 Bands und am Sonntag erstmals auch ein Klassikkonzert. Foto: privat

Von Brigitte Fritz-Kador

Seit 61 Jahren - nach dem Krieg, zuvor aber auch schon - gibt es die Kinderfreizeiten auf dem Haigern, veranstaltet von der Katholischen Kirche. Seit 2007 gibt es einen Förderverein, der die hier geleistete Arbeit unterstützt und seit 2008 das Haigern-Festival des Fördervereins. Im Rückblick geradezu faszinierend, wie buchstäblich aus dem Nichts eine Veranstaltung entstanden ist, zu der im vergangenen Jahr 33 000 Besucher kamen und für die am nächsten Wochenende 35 000 erwartet werden.

Das kann nicht nur daran liegen, dass man hier - außer für Speis und Trank - alles, bis hin zum Shuttleservice von den ausgewiesenen Parkplätzen kostenlos bekommt. In gewisser Weise ist die Veranstaltung eine PR-Maßnahme der Kreissparkasse - die Anhöhe mit Traumsicht zwischen Flein und Talheim gehört zu Heilbronn - in eigener Sache, man kann davon ausgehen, dass, trotz vieler weiterer Sponsoren, die vor allem die immensen Sachleistungen erbringen, die dann immer noch notwendigen 220 000 Euro von hier aus finanziert werden.

"Begeistern ist einfach - wenn man einen Finanzpartner hat, der die Kultur in der Region fördert" heißt es dann auch in der KSK-Werbung dazu. Nur dadurch ist die Veranstaltung als solche möglich - und dass dabei ein Gewinn (50 000 Euro) erwirtschaftet wurde.

Selten haben sich ehrenvolle Motivation und reale Interessen eines Geldinstitutes so ideal ergänzt wie hier, denn wenn die Veranstalter auch vom wirtschaftlichen Risiko eines solchen Festivals entbunden sind, der persönlich zu leistende Aufwand ist gleichwohl enorm - und vor allem ehrenamtlich. Die etwa 20 Mitgliedern des Organisationsteams um André Späth und Daniel Friedrich opfern seit Jahren dafür 14 Tage ihres Jahresurlaubs, unterstützt werden sie von 250 freiwilligen Helfern.

Die Arbeit beginnt schon früh im Jahr, mit dem Bandcontest, zu dem sich mittlerweile auch sehr viele Bands von außerhalb der Region bewerben - für insgesamt 20 Stunden Livemusik (14 Acts).

Sieger in diesem Jahr waren die Mannheimer Straßenpoeten. Sie eröffnen zusammen mit der Band Gravity am kommenden Freitag das Festival. Wieder dabei sind auch Gonzo and Friends, Crazy Zoo und Friendly Elf.

Die musikalische Bandbreite schließt nur Heavy Metal aus - dafür aber erstmals ein Klassikkonzert am Sonntagmittag mit ein: "Klangattacke" ist ein noch junges regionales Projektorchester, gegründet von Musikliebhabern, deren musikalisches Können aber Profistatus hat. Am Haigern werden 65 Musiker unter anderem mit der Carmen-Suite von Bizet nachweisen können, ob jüngste Umfragen stimmen, dass sich von den 20- bis 40-Jährigen 60 Prozent für Klassik interessieren. Insgesamt werden 150 Musiker auftreten.

Natürlich habe man auch immer wieder überlegt, ein geringes Eintrittsgeld zu verlangen, sagt Späth, der dafür zu erbringende Aufwand rechtfertige es jedoch nicht. Enorm sind auch Technik und Logistik für so ein Festival, weil diese eben nicht amateurhaft sein dürfen. Auf zwei riesigen LED-Leinwänden kann man zusätzlich das Geschehen verfolgen. "Auf so einer Bühne mit dieser technischen Ausstattung spielen sonst nur die großen Stars", sagt André Späth vom Organisationsteam. Lärmschutz und Beleuchtung bis hin zu den Notausgängen wurde verbessert.

Wer das Festival sucht, muss aber auch wissen, dass die Eingangskontrollen in diesem Jahr nochmals verstärkt wurden - jeder Besucher wird untersucht und mit Kameras erfasst. Der Preis für Sicherheit ist hoch geworden, bis hin zur Festlegung: Mehr als 10 000 Besucher werden nicht eingelassen.

Der Tipp der Veranstalter: Entweder rechtzeitig kommen oder warten, bis es wieder Luft gibt. Das Speisenangebot ist preislich zivil, kulinarisch aber topp. Für Kinder gibt es (am Sonntag) nicht nur die obligate Hüpfburg und Schminken, sondern auch Theater ("Radelrutsch"), Zauberei, Märchenvorlesen und vieles mehr - bis zur Kinderbetreuung. Der Sonntag beginnt um zehn Uhr mit einem Gottesdienst und dem Chorteam 2000, da besinnt man sich auf seine Wurzeln.

Info: Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem in Flein (Gewerbegebiet Fischäcker) und in Talheim (Gewerbegebiet Rauher Stich) - von hier fährt alle 15 Minuten ein Shuttlebus auf den Haigern, wo auch 400 Fahrradständer bereits stehen. Fußgänger zum Haigern erreichen Flein mit dem Stadtbus (Linie 61) von Heilbronn aus. "Haigern Live" läuft vom 22. bis 25. Juli - Programm, Rahmenangebote und Einlasszeiten unter www.haigernlive.de.