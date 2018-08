Terrasierte Steillagen - wie hier an der Neckarschleife bei Lauffen - sind schwer zu bewirtschaften. Hier geben immer mehr Winzer auf. Foto: Endres

Der terrassierte Steillagen-Weinbau in Württemberg steht kurz vor dem Aus. Präsident Hermann Hohl schlug bei der Jahresauftakt-Pressekonferenz des Weinbauverbandes Württemberg in Lauffen Alarm. Die Entwicklung sei "dramatisch", das Bewusstsein für die Folgen des Wegfalls des Weinbaus in Steillagen für die Kulturlandschaft, den Tourismus und die nachgeordneten Bereichen wie Gastronomie nicht vorhanden. Scharf kritisierte Hohl die Politik auch des Landes: "Wir haben es satt, uns ständig mit Sonntagsreden und der Hinhaltepolitik von Politikern auseinanderzusetzen, die es dann bei Lippenbekenntnissen belassen. Es sind genug Worte gewechselt. Jetzt müssen Taten folgen."

Noch immer gebe es nicht die notwendigen Bewirtschaftungsbeihilfen im Interesse des Steillagenerhalts. Die am Neckar und seine Nebenflüssen stark verbreitete Weinbaulandschaft erfordert einen bis Fünffachen Arbeitsaufwand als ein "Normal"-Weinberg. Das lasse sich über den Weinverkauf nicht mehr finanzieren.

Auch Vorstandvorsitzender Ulrich Maile von der Lauffener Weingärtner eG, die sich mit über 110 von 850 ha als größte Steillagen-Weinbaugemeinde in Württemberg betonte: "Wir sind sehr enttäuscht von der Politik." Die Winzer würden letztlich "mit den Füßen abstimmen", ob Steillagen-Weinbau noch machbar sei. Für Hohl haben die Steillagen einen "historischen, ökonomischen und ökologischen Wert" für die Gesellschaft. Den soll jetzt eine von den Weinbauverbänden Baden, Franken und Württemberg angeregte Studie ermitteln.

Im Blick auf den "kleinen, aber qualitativ sehr guten" Weinernte 2013 mit 97,5 Millionen Litern Mostertrag (2012: 114 Millionen Liter) setzte Hohl nach vier schwachen Jahrgängen für die Betriebe auf eine gutes Jahr 2014, dessen Auftakt aber von "ganz schwierigen" Witterungsverhältnissen gekennzeichnet sei. Ein weiterer Problemjahrgang bringe Betriebe "ins Wanken", zumal eine "positive Preispolitik" schwer durchsetzbar sei. Sie sei aber im Blick auch auf die Zukunftschancen der Jungwinzer "dringend notwendig".