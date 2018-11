Auch in Heidelberg stieg das Thermometer bei strahlender Sonne und blauem Himmel auf immerhin 16 Grad. Foto: Priebe

Offenbach/Stuttgart. (dpa) Bei einer späten Rückkehr des Sommers sind die Temperaturen in einigen Teilen des Südwestens am Wochenende über 20 Grad Celsius geklettert. In Freiburg und im Kreis Reutlingen wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) Maximalwerte von bis zu 21 Grad Celsius gemessen. Das sei für das erste November-Wochenende "durchaus ungewöhnlich", sagte ein Sprecher.

Wirklich kalt war es nirgends. Mannheim schloss die Tabelle immerhin noch mit 13 Grad Celsius ab. Deutschlandweit sei der Oktober in diesem Jahr so warm gewesen wie seit acht Jahren nicht mehr.

Der Ausblick in die nächste Woche ist dagegen düsterer: In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen wieder, hieß es beim DWD. Das schöne Wetter werde nur noch bis zum Dienstag anhalten. Bis dahin gebe es noch einmal 17 Grad und Sonnenschein. Ab Mitte der Woche halte dann jedoch schon wieder der Regen Einzug, vor allem im Norden und Westen des Landes.