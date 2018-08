Wiesloch/Dielheim. (rö) Wie die RNZ gestern bereits gemeldet hat, wurde das Ausschreibungsverfahren zum Ausbau der A 6 vom Bundesverkehrsministerium vorläufig gestoppt. Die Entscheidung aus Berlin war nicht näher begründet worden. Betroffen ist ein geplantes ÖPP-Projekt, eine "öffentlich-private Partnerschaft", auf mehreren Teilabschnitten zwischen der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg und dem Autobahnkreuz Weinsberg, unter anderem auch auf Dielheimer Gemarkung. Das Bundesverkehrsministerium hatte die Ausschreibung am Freitag nur wenige Stunden, nachdem sie vom Land Baden-Württemberg veröffentlicht worden war, wieder aufgehoben.

"Die Ausschreibung ist nicht dauerhaft zurückgezogen, sondern nur angehalten", sagte Stephan Harbarth, der CDU-Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Rhein-Neckar, am Montag auf RNZ-Anfrage. Ihm zufolge verzögert sich das Ausschreibungsverfahren lediglich "ein wenig". Er gehe nach Rücksprache mit dem Bundesverkehrsministerium davon aus, "dass es zeitnah wieder aufgenommen wird". Harbarth rechnet damit, dass dies "in den nächsten Tagen oder Wochen" der Fall sein wird. "Das Projekt als solches ist nicht in Gefahr." Man befinde sich jetzt lediglich "in einer kleinen Warteschleife", sagt er.

Das Bundesverkehrsministerium teilte der RNZ mit: "Hintergrund sind die noch laufenden Planungen zur konkreten Ausgestaltung der neuen ÖPP-Projekte. Eine abschließende Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums ist in Kürze zu erwarten."

Die genauen Gründe für den Stopp des Ausschreibungsverfahrens waren auch Stephan Harbarth am Montag noch nicht bekannt. Sein Eindruck sei, dass es sich um "sehr technische" und "organisatorische" Gründe handle, mit denen vor allem die vertraglichen Regelungen der öffentlich-privaten Zusammenarbeit "optimiert" werden sollen. "Ich bin guten Mutes, dass wir in den nächsten Tagen Positives vermelden können", sagte der CDU-Abgeordnete. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci sagte der RNZ, dass er sich ebenfalls bereits mit dem Thema beschäftige. "Es sind ein paar Briefe unterwegs", erklärte Castellucci. Noch habe er aus dem Ministerium von Alexander Dobrindt (CSU) aber keine Antwort erhalten.

Harbarth hat nach eigenen Worten "überhaupt keine Hinweise", dass im Ministerium darüber nachgedacht wird, den Ausbau der A 6 nun doch nicht als ÖPP-Projekt zu realisieren, sondern direkt aus der Kasse des Bundes zu finanzieren. Das hatte das Land gefordert: "Baden-Württemberg hat sich für die konventionelle Art eingesetzt", sagte Julia Pieper, stellvertretende Pressesprecherin des Stuttgarter Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur. "Das ist auch für uns ein wichtiges Projekt, deshalb ist es in unserem Interesse, dass es schnell vorangeht." Die Entscheidung fälle allerdings der Bund, so die Sprecherin.

Die 22 Kilometer des A 6-Abschnitts zwischen Wiesloch-Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz wurden in den vergangenen Jahren bereits sechsstreifig ausgebaut, jetzt sollen die restlichen 25 Kilometer angegangen werden. Nach den ursprünglichen Planungen wäre nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens der Baubeginn für Anfang 2017 möglich gewesen.